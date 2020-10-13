Липучки STIKK

Отправлено Сегодня, 07:25

Эниологическая диагностика - это исследование человека методами ясновидения, яснознания и биолокации, позволяющее определить эниологические параметры, которые помогут человеку понять причины его состояния сегодня и в прошлом.А так же понять, что активно влияет на его здоровье, его отношения с людьми, его бизнес, его душевное равновесие и окружающую реальность.Параметры энио диагнотики:Что смотрится при эниологической диагностике (некоторые из параметров):Общая Гармония, Гармония Духа и Души в %Кол-во Божественных ДуховТекущий Уровень Божественного ДухаПредназначение по божественному духуБолезни Допущенные в теле, духовно - кармические в %Работа правого полушария и работа левого полушария в %Наличие ангелов, архангелов, наставников;Гармония стихийных духов: Земли, Воды, Огня, Дерева, ВоздухаРезонанс с Землей, с Верхним АстраломДопущенные болезни (наличие сущности низко-астральных, метагалактических)Духовно кармический балласт/духовно родовые проклятьяОбщее кол-во подключившихся поселенцевКармические Болезни (информационные вирусы)Проклятья (нанесенные лично на вас, по каналам и от родственников)Кол-во личных порч/число защит, нападение на оператора, наличие подкладовПорчи по каналам от Родственников, Порчи на бизнесРазрушающие программы на будущее, наличие кодированиеРабота чакр 1-го порядка: Сахасрара, Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Свадхистана, МуладхараНаличие энергетических оттоков - вампиризмЗаполнение сосуда кармы Души в %Невыполнение своих кармических программОткрытость канала Бизнеса в %Склонность к ясновидению, яснознанию