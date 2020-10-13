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Магия Планет

Автор темы Cullinina, Сегодня, 07:19

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 07:19

Магия Планет

Этот учебный курс посвящен одной из самых древних и традиционных форма ритуальной магии в Западной традиции — планетарной маги. Семь Планет — это не небесные тела, это магические архетипы, восходящие в античным божествам, прошедшие через тысячи лет и ставшие частью астрологии и магии. Курс планетарной магии научит вас призывать, изгонять и различными способами использовать силу семи магических Планет, которую вы можете направить на достижение абсолютно любой цели. Курс разработан как самодостаточный — вам не понадобится отдельно изучать каббалу, например, или нечто подобное, техник планетарной магии как таковой достаточно для совершенно полноценной магической практики в любой области.

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