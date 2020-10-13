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Нейробика - Аэробика для Головного Мозга

Автор темы Cullinina, Сегодня, 07:19

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 07:19

Нейробика - Аэробика для Головного Мозга

Способы повышения уровня сознания, продолжение. Способность понимать правду является отражением эволюции в анатомии мозга и соответствует определенному уровню сознания по шкале Профессора Хакинса. Улучшение во всех областях жизни происходит с повышением уровня сознания: доход, семейные отношения, репутация, внешний вид, социальная поддержка, вид общения, социальное мнение и пр. Узнайте подробности посмотрев данную лекцию!

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