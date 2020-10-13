Активизация "СОГРЕВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ЗВЕЗДЫ"

Отправлено Сегодня, 07:17

«Согревание Денежной Звезды» - пожалуй, самая популярная и самая востребованная активизация для привлечения быстрых денег и материальных благ.Под Денежной звездой подразумевается благоприятная энергия, прилетающая в определенное место вашего жилья в определенное время.Выражаясь образно, в момент, когда Денежная звезда приходит, её следует ждать, чтобы поймать и согреть! А по-простому, в нужном месте зажечь свечу в определенное время.Благодаря этому простому действию, приходят в движение очень мощные энергии, которые меняют пространство и вибрации вокруг нас. Благодаря этим энергиям, в нашу жизнь приходят счастливые возможности.Перед началом ритуала нужно мысленно попросить Денежную звезду вам помочь, а после окончания обязательно поблагодарить. И тогда она сделает вам подарок!