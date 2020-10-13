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Письменность деванагари

Автор темы Cullinina, Сегодня, 07:11

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 07:11

Письменность деванагари

Курс изучения письменности и произношения санскрита

Чему вы научитесь в этом курсе:
-правильно произносить мантры;
-читать наиболее распространённую санскритскую письменность деванагари;
-правильно читать тексты на санскрите, набранные латинскими символами.

Это позволит вам:
-воспринимать на слух и читать любое санскритское произведение: Веды, БхагавадГиту, ЙогаСутры, Тантры и т.д.;
-читать, надписи на индийских изделиях, вывески в Индии, татуировки и т.п.;
-распознавать тексты мантр на слух;
-научиться печатать на санскрите на своём компьютере.

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