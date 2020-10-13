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Электронная книга "Повышение надежности долговых расписок".

Автор темы Cullinina, Сегодня, 07:10

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 07:10

Электронная книга "Повышение надежности долговых расписок".

Электронная книга «Повышение надежности долговых расписок» является практическим пошаговым пособием по составлению грамотных и надежных долговых расписок.
2-ухуровневая партнерская программа:
1 уровень – 30% (325.50 рублей).
2 уровень ¬ 5%(65.10 рублей).
Целевая аудитория – посетители кредитных интернет-ресурсов: кредитные порталы и кредитные форумы, блоги по тематике займов и др.
Эта книга открывает серию инфопродуктов «Все о долговых расписках».
В эту серию входят книги, аудиокурсы, вебинары «в коробке» по теме долговых расписок.

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