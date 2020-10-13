Отправлено Сегодня, 07:10

Электронная книга «Повышение надежности долговых расписок» является практическим пошаговым пособием по составлению грамотных и надежных долговых расписок.2-ухуровневая партнерская программа:1 уровень – 30% (325.50 рублей).2 уровень ¬ 5%(65.10 рублей).Целевая аудитория – посетители кредитных интернет-ресурсов: кредитные порталы и кредитные форумы, блоги по тематике займов и др.Эта книга открывает серию инфопродуктов «Все о долговых расписках».В эту серию входят книги, аудиокурсы, вебинары «в коробке» по теме долговых расписок.