Книга "МАГИЯ ЗДОРОВОГО ТЕЛА"

Отправлено Сегодня, 07:09

"В этой книге мы хотим поговорить с вами о здоровье. Конечно же, мы понимаем, что на протяжении жизни вы уже ознакомились с самой разнообразной информацией на эту тему. Не переживайте - то, что вы держите в руках, значительно отличается от того, что вам приходилось читать ранее.Вы не замечали, что, как правило, большинство людей, который говорят о здоровье, сами кажутся не совсем здоровыми? Обратите внимание на тела самых известных учителей по правильному питанию. Их лица часто мелькают как в прессе, так и по телевизору. Зачастую их лица и тела настолько изношены, как будто они провели последние несколько лет либо голодая, либо переедая. Кстати, некоторые из них уже скоропостижно скончались. Если то, что они писали, было верным, то почему они не выглядят в свои 60 на 30 или хотя бы на 40 лет?Почему их тела на налиты мышцами, силой, вибрирующей энергией, которую можно почувствовать на расстоянии 10 метров? Почему же многочисленные диеты, о которых так много пишут, все-таки не работают, - или, вернее, не работают в той мере, какой нам бы хотелось?