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Пушкин=Дюма. Новые исследования и открытия

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:49

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 04:49

Пушкин=Дюма. Новые исследования и открытия

Давно стала аксиомой и общим местом мысль о том, что Александр Пушкин был на самом деле матёрым шпиёном, и в силу разных обстоятельств имитировал свою смерть на дуэли, мимикрировав затем в легендарного французского писателя Александра Дюма.
Об этой невероятной версии просвещённый российский зритель впервые узнал на наших каналах http://www.tainam.net/ и http://www.tv.tainam.net/ из фильма «Пушкин = Дюма» о круглом столе в Российском Новом Университете, где Автор идеи – Леонид Беляев кратко, тезисно нарисовал потрясающую конспирологическую картину, от масштаба которой Дэн Браун нервно курит ботву в цифровой крепости…
Очень жаль, что великолепный Леонид Беляев не нашёл времени выпустить результаты своих многотомных исследований в виде хотя бы одной книги. Теперь уже, наверное, поздно, потому что шустрые плагиаторы ухватились за тему и наколбасили тонны макулатуры, где всё - по большому гамбургскому счёту - извратили и переврали. Ведь только настоящий Автор и Творец может претендовать на интерес публики…
Но вот перед Вами боковое ответвление идеи, которое озвучивает наш старинный друг Игорь Владимирович Давиденко. Профессор своим внимательным научным оком присмотрелся к разработкам Беляева и выдал целую обойму потрясающих умозаключений, большинство которых проходило мимо профессионального, но замутнённого сознания маститых пушкинистов и просто историков .
Полюбуйтесь на игру ума настоящего Исследователя, это теперь большая редкость …

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