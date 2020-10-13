Электронная книга по вышивке «Мотивы гжели» от Зои Вулвич

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Вы получите книгу с объяснением приемов вышивки сложной, многослойной гладью. Такое украшение позволит придать вашему наряду изысканность и неповторимость. Книга содержит фотографии высокого качества с пошаговым описанием создания объемного рисунка, способов и приемов наложения цветовых слоев вышивки гладью. Книга показывает сложности и тонкости вышивки на неровной вязаной поверхности, объясняет, что нужно для красивого результата. В книге автор делится с вами секретами и наработками, результатами своего многолетнего опыта.