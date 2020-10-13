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Как продать домен за 200.000 рублей

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:43

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 04:43

Как продать домен за 200.000 рублей

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Разрешен любой трафик, кроме спам-методов!


Так как трафик от партнеров перестал идти, то отчисления с курса "Как заработать на доменах" стоят 10%. Причина банальная, несовершенство учета кликов на сервисе. Только для тех кто будет продвигать ставлю 70% (навсегда) пишите запрос на support@seovast. ru с просьбой повысить процент.
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