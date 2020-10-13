Дизайн портала недвижимости

Отправлено Сегодня, 04:41

Подойдет для любого портала недвижимости, агентства недвижимости. Легко меняется логотип и другая информация.Прорисованы следующие страницы (включены в стоимость комплекта):-Главная-О проекте-Карточка объекта-Авторизация-Регистрация-Каталог объектов-Добавление нового объекта (1 шаг)-Добавление нового бизнес-центра (для торгового центра такая же страница)-Добавление нового помещения для аренды-Добавление нового помещения для продажи-Страница со списком бизнес-центров-Страница со списком торговых центров-Страница заявки-Создание новой заявки-Страница объявления об аренде помещения-Страница объявления о продаже помещения-Страница бизнес-центра-Страница торгового центра-Личный кабинет-Личные сообщения-Личные закладки-Страница списка новостей-Страница новости-Обратная связь (форма)Шрифты включены в архив.