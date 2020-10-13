Майянская Активация Кетзакотл (Вагусного Нерва) - Прямая Трансляция!

Отправлено Сегодня, 04:37

Мастер-классы по созданию картин “Забавные обезьянки” будет полезен как людям, впервые пробующим витражную роспись, так и более опытным художникам.Это 2 видео-урока, продолжительностью более 60 минут видео в HD качестве, по которым вы сможете детально изучить технику работы витражными красками и контурами.По мастер-классу вы:узнаете об этапах работы над витражной картиной;узнаете о витражных контурах и витражных красках;узнаете о тонкостях и секретах работы контурами и красками по стеклу;узнаете, как можно декорировать рамочку для картины с помощью потали и витражного контура сможете своими руками создать необычную, своеобразную картину, которая долго будет радовать вас