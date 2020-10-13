Наталья Грей. МК Деньги в твоей Судьбе

Отправлено Сегодня, 04:35

Мы эксклюзивно закрываем боль всех, кто покупает квартиру на вторичном рынке - мы предоставляем информацию есть ли у будущей квартиры проблемные и конфликтные соседи, то есть будет ли спокойная жизнь после заселения или начнется нервный надрыв.Покупатели, которые готовы потратить миллионы или десятки миллионов на покупку квартиры, легко согласятся на трату в несколько тысяч рублей, чтобы гарантировать себе спокойствие и безопасность в новом жилье.