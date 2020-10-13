Галактическая Активация ДНК - 1 Сеанс

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Видео-запись 8 занятий тренинга "Практическая визуализация" - это 20 простых, необычных, но очень эффективных техник и упражнений для осуществления мечты и материализации желаний.Участники тренинга от этих техник и упражнений в восторге! Ещё бы! Уделяя всего 20-30 минут в сутки их практике, вскоре можно достигнуть потрясающих результатов,Хорошая конверсия, репутация, очень ценный и полезный контент