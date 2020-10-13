Аз. Буки. Ведаем ли?...
Представляю вам полный комплект чертежей на двухконтурную стальную дверь. Себестоимость этой конструкции не превышает 1400 рублей, а при серийном выпуске составит 1100 рублей. При минимальной цене на двери такого класса в пределах 4000 – 5000 рублей Вы сами можете подсчитать свою выгоду и окупаемость Ваших расходов.
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Аз. Буки. Ведаем ли?...
Автор темы Cullinina, Сегодня, 01:23
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