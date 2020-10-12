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Книга. Как сдать в аренду коммерческую недвижимость

Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:46

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#1 Cullinina

Cullinina

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 389 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 21:46

Книга. Как сдать в аренду коммерческую недвижимость

Книга, которая расскажет как найти арендатора:

Без риелтора и лишних расходов на рекламу;
Быстро. Средний срок поиска арендатора после изучения книги и внедрения инструментов, описанных в ней от 7 до 14 дней;
Просто. По проверенной на практике методике 3 шагов.

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