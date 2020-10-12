Книга "Манускрипт Селль. 1893-1945 гг".
Художественная книга, электронный вариант, 270 страниц, язык - русский.
ISBN 978-5-4474-0674-5
Жанр: Боевое фэнтези.
16+
Форматы книги: FB2, EPUB и др.
Аннотация к книге:
"Современная девушка в древнем мире – звучит, как два несовместимых понятия… Ника Александрова тоже не могла поверить в это, пока не оказалась заложницей таковой ситуации. Интриги и игры богов, героизм и предательство, любовь и презрение, тайна и правда – все это ожидает ее на пути приключений в эпоху процветания Эллады, где мифы превращаются в реальность."
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Книга "Манускрипт Селль. 1893-1945 гг".
Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:37
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