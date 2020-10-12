Книга "Проектное управление в сфере информационных технологий"
Книга написана на основе опыта информатизации крупных отечественных компаний, среди которых ОАО «Газпром», холдинг «Связьинвест», Правительство Москвы, Пенсионный фонд Российской Федерации, Сибирский Химический Комбинат и другие.
Рассмотрены вопросы создания системы управления проектами организации, стратегического планирования ИТ-проектов, подготовки к выполнению отдельного проекта, организации системы управления отдельным проектом и мероприятий, критичных для ИТ-проектов внедрения информационных систем.
Автором раскрыты профессиональные секреты постановки проектной деятельности, описаны примеры используемых на практике документов и отчётов, даны комментарии по их применению, показаны последовательности шагов по организации проектной деятельности и формированию пула ИТ-проектов, порядок создания Проектного офиса и т.д.
Автор является сертифицированным специалистом в области проектного управления (PMP (PMI)), кандидатом наук, имеет обширный опыт участия в проектах по информатизации и проектного управления.
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Книга "Проектное управление в сфере информационных технологий"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:05
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