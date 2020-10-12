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Оливковый блузон

Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:03

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#1 Cullinina

Cullinina

    Коммерсант

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:03

Оливковый блузон

С помощью данного комплекта чертежей вы сможете изготовить компактный и функциональный раскладной стол. Делать мебель для себя - очень увлекательное занятие. К тому же можно заработать продавая готовую мебель. Подробная инструкция для новичков на странице http://kladkan.ru/iz...eli_doma.shtml. Любые вопросы по изготовлению можно задать автору. Желаю всем приятной работы.

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