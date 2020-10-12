Оливковый блузон
С помощью данного комплекта чертежей вы сможете изготовить компактный и функциональный раскладной стол. Делать мебель для себя - очень увлекательное занятие. К тому же можно заработать продавая готовую мебель. Подробная инструкция для новичков на странице http://kladkan.ru/iz...eli_doma.shtml. Любые вопросы по изготовлению можно задать автору. Желаю всем приятной работы.
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Оливковый блузон
Автор темы Cullinina, Сегодня, 20:03
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