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Мастер-класс «Все о капкейках»

Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:57

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#1 Cullinina

Cullinina

    Коммерсант

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Отправлено Сегодня, 19:57

Мастер-класс «Все о капкейках»

Вы думаете молодость, только в идеальной коже? Молодость, это сила, энергия, заряд энтузиазмом, наполенность желаниями и страстями, это вибрации и клеточное, молекулярное здоровье, баланс и гармония.
Возможно ли настоящее омоложение?
Возможно ли продлить жизнь?
Возможно ли ускорить все процессы исцеления в теле?
Выглядеть моложе и чувствовать себя на много лет моложе?
....

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