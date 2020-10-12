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Курс "Магия талисманов - 2"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 17:54

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#1 Cullinina

Cullinina

    Коммерсант

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Отправлено Сегодня, 17:54

Курс "Магия талисманов - 2"

Курс в двух частях — пройдите одну или обе по своему выбору! Первая часть — базовый курс, включает все теоретические и практические знания, необходимые для создания талисманов, как классических, так и менее традиционных. Вторая часть курс дополняет и углубляет информацию из первой части.

Вторая часть курса научит вас тонкой работе с цветом и символами, созданию талисманов геомантии, буквенных талисманов, использовать специальные инструменты, работать с Шем ха-Мефораш и многое другое.

Вы так же получаете коллекцию эскизов талисманов, созданных в разное время, в разных традициях и разными методами и три специальных бонуса!

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