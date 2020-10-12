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Электронная книга "Сказка о кукушке"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 17:50

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#1 Cullinina

Cullinina

    Коммерсант

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Отправлено Сегодня, 17:50

Электронная книга "Сказка о кукушке"

«Сказка о кукушке». Автор Марьяна Белая.
Увлекательная, добрая и поучительная «Сказка о кукушке» выполнена в электронном виде с яркими картинками и эффектом шуршащих, перелистывающихся страниц. Сказка легко читается, будет интересна детям дошкольного возраста.

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