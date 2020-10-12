Чертежи на клапан противопожарный АЗЕ.

Отправлено Сегодня, 17:48

Этот курс направлен на то, что бы научить вас видеть, чувствовать свою энергию, ауру и биополе. Ну и соответственно управлять своей энергией, насыщаться ей, что бы быть здоровым, работоспособным, эмоционально устойчивым. Так же вы обучитесь энергетически контактировать с природой и людьми, защищаться от любых внешних энергетических воздействий(негативно натроеных людей)Бонус к курсу озвученные медитации «Энергетический контакт с природой» 1 Прогулка в лесу. 20 минут 2.Энергетическая прогулка - 26 минут 3.В транспорте -12 минут