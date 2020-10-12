Портмоне мужское. (Курьерская доставка)
Лучший Новогодний фанату UFC.
Эксклюзивное мужское портмоне.
Ручная работа.
Конфигурация портмоне:
Материал: натуральная аргентинская кожа растительного дубления.
Цвет: Коричневый
Количество сложений: двойное
Декор: лазерная гравировка
Вес портмоне: 98 гр (без футляра)
Размеры: 95х125х20 мм
Большое отделение: для "кэша"
3 отделения: для кредитных карт
1 отделение: под монеты с кнопкой
Стоимость портмоне указана с учетом доставки.
Курьерская доставка.
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Портмоне мужское. (Курьерская доставка)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 17:45
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