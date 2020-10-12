Курс "Западная талисманная магия"
Курс в двух частях — пройдите одну или обе по своему выбору! Первая часть — базовый курс, включает все теоретические и практические знания, необходимые для создания талисманов, как классических, так и менее традиционных. Вторая часть курс дополняет и углубляет информацию из первой части.
Чему вы научитесь:
Работать с символическими системами Западной магии; изучите Планеты, Стихии, Зодиак, их значение, символы, печати, сигилы, квадраты.
Создавать свои символы для талисманов, классическими методами каббалы и менее традиционно — с помощью Магии Хаоса.
Выбирать цвета, геометрические фигуры, материал для вашего талисмана, выбирать подходящее время для его освящения.
Использовать ритуалы Западной магии, освящать талисманы, готовиться к ритуалам, развивать свою магическую силу.
Создавать талисманы с помощью методов Магии Хаоса, освящать их, а так же создавать талисманы из Карт Таро.
Изготавливать и освящать талисманы на основе природных компонентов — растений, смол, кристаллов.
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Курс "Западная талисманная магия"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:54
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