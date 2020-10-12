Мастер Класс "Все секреты произношения звуков в английском языке"

«Все секреты произношения звуков
в английском языке»
Потому что даже с правильной грамматикой иностранцы могут просто не понять Вас из-за плохого произношения.
Произношение влияет на то, как Вы будете понимать английскую речь в общении, в фильмах и песнях на английском языке.
Произношение это первое, что нужно изучать в иностранном языке. Привычка говорить неправильно формируется очень быстро и требуется в 10-20 раз больше времени, что переучить себя говорить правильно
С правильным произношением скорость изучения английского языка вырастает в разы.
Что Вы узнаете в мастер-классе
«Все секреты произношения звуков в английском языке»:
Основные трудности произношения сложных звуков у русскоязычных людей в английском языке и с чем они связаны.
Секреты, как проще и быстрее улучшить восприятие иностранной речи на слух.
Особенности и технику произношения сложных слов и словосочетаний английского языка.
Правила произношения звуков в живом разговорном английском, которые не учитывают большинство новичков в английском.
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Сообщение отредактировал Cullinina: Сегодня, 12:46