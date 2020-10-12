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Ссылки для вашего сайта из Социальных сетей Twitter facebook vk Ок

Автор темы avatar3765, Сегодня, 09:26

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#1 avatar3765

avatar3765

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:26

Здравствуйте, предлагаю приобрести Ссылки из Социальных сетей для вашего сайта, статьи, товара и тд.. 
 
 
Мои гарантии: 
 
Персональный аттестат WebMoney 
 
Яндекс Деньги - статус "Идентифицированный"
 
Профессиональный Qiwi кошелек
 
 
Оплата:
 
WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк.
 
Так же оплатить услуги можно любой банковской картой.
 
Реквизиты вы можете получить по запросу во время заказа Услуг.
 
 
 
Заказать услуги вы можете по контактам ниже:
 
 
Skype: gafre911
 
Watsapp: +380957299463
 
Viber: +380957299463
 
Telegram: @avatar32
 
Почта: sinyukd@mail.ru 
 
 
Отзывы обо мне на других площадках:
 
 
                           https://www.fl.ru/us...sers/avatar30/ 
 
                           https://kwork.ru/use...r/dark_stalker 
 
                         https://5bucks.ru/us...file/avatar30/ 
 
 
Прайс: 
 
Ссылки из Вконтакте ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей 
 
Ссылки из twitter ( твит в ленту ) 100 ссылок - 600 рублей 
 
Ссылки из facebook ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей 
 
Ссылки из Одноклассники ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей 
 
Ссылки Микс ( в разные соц.сети рандомно ) Вк, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники 300 ссылок -  750 рублей
 
Ссылки для вашего ролика на Youtube ( в разные соц.сети рандомно ) 300 ссылок - 750 рублей
 
Ссылки для ваших статей на Яндекс Дзен ( в разные соц.сети рандомно ) 300 ссылок - 750 рублей 
 
Ссылки только в Англоязычные социальные сети  ( Twitter, Facebook, Tumblr, Pinterest, Linkedin, Periscope ) 100 ссылок - 600 рублей  
 
 
                                                     ---------------------
 
Отчет по ссылкам предоставляется в документе Word со списком размещенных постов с вашей ссылкой ( постом ) 
 
 
 

 


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