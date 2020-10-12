Ссылки для вашего сайта из Социальных сетей Twitter facebook vk Ок

Отправлено Сегодня, 09:26

Здравствуйте, предлагаю приобрести Ссылки из Социальных сетей для вашего сайта, статьи, товара и тд..

Мои гарантии:

Персональный аттестат WebMoney

Яндекс Деньги - статус "Идентифицированный"

Профессиональный Qiwi кошелек

Оплата:

WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк.

Так же оплатить услуги можно любой банковской картой.

Реквизиты вы можете получить по запросу во время заказа Услуг.

Заказать услуги вы можете по контактам ниже:

Skype: gafre911

Watsapp: +380957299463

Viber: +380957299463

Telegram: @avatar32

Почта: sinyukd@mail.ru

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Прайс:

Ссылки из Вконтакте ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей

Ссылки из twitter ( твит в ленту ) 100 ссылок - 600 рублей

Ссылки из facebook ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей

Ссылки из Одноклассники ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей

Ссылки Микс ( в разные соц.сети рандомно ) Вк, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники 300 ссылок - 750 рублей

Ссылки для вашего ролика на Youtube ( в разные соц.сети рандомно ) 300 ссылок - 750 рублей

Ссылки для ваших статей на Яндекс Дзен ( в разные соц.сети рандомно ) 300 ссылок - 750 рублей

Ссылки только в Англоязычные социальные сети ( Twitter, Facebook, Tumblr, Pinterest, Linkedin, Periscope ) 100 ссылок - 600 рублей

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Отчет по ссылкам предоставляется в документе Word со списком размещенных постов с вашей ссылкой ( постом )