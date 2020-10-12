Ссылки для вашего сайта из Социальных сетей Twitter facebook vk Ок

Здравствуйте, предлагаю приобрести Ссылки из Социальных сетей для вашего сайта, статьи, товара и тд..
Мои гарантии:
Персональный аттестат WebMoney
Яндекс Деньги - статус "Идентифицированный"
Профессиональный Qiwi кошелек
Оплата:
WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк.
Так же оплатить услуги можно любой банковской картой.
Реквизиты вы можете получить по запросу во время заказа Услуг.
Заказать услуги вы можете по контактам ниже:
Skype: gafre911
Watsapp: +380957299463
Viber: +380957299463
Telegram: @avatar32
Почта: sinyukd@mail.ru
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Прайс:
Ссылки из Вконтакте ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей
Ссылки из twitter ( твит в ленту ) 100 ссылок - 600 рублей
Ссылки из facebook ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей
Ссылки из Одноклассники ( пост на стену ) 100 ссылок - 600 рублей
Ссылки Микс ( в разные соц.сети рандомно ) Вк, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники 300 ссылок - 750 рублей
Ссылки для вашего ролика на Youtube ( в разные соц.сети рандомно ) 300 ссылок - 750 рублей
Ссылки для ваших статей на Яндекс Дзен ( в разные соц.сети рандомно ) 300 ссылок - 750 рублей
Ссылки только в Англоязычные социальные сети ( Twitter, Facebook, Tumblr, Pinterest, Linkedin, Periscope ) 100 ссылок - 600 рублей
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Отчет по ссылкам предоставляется в документе Word со списком размещенных постов с вашей ссылкой ( постом )