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Флуд (Flood, атака) телефонных номеров (городских, мобильных)

Автор темы SUPERFLOOD, Вчера, 22:13

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#1 SUPERFLOOD

SUPERFLOOD

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Отправлено Вчера, 22:13

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Рады представить вашему вниманию услугу 
 
телефонного флуда!
 
Абоненту начинают поступать звонки, от которых 
 
нет возможности избавиться, т.к. номера, с 
 
которых мы звоним постоянно разные, а черный 
 
список (ЧС) в данном случае не помощник!
 
Флуд бывает разным:
 
1) Звонки со скрытых номеров;
2) Подмена caller-id через SIP;
3) Атака с открытых номеров (GSM).
 
Для использования 3 варианта, необходимо иметь 
 
в запасе достаточное количество номеров, чтобы 
 
суметь обойти черный список абонента, ведь он 
 
по сути неограничен.
 
Важное дополнение: абонент может использовать 
 
программу-блокировщик нежелательных звонков, 
 
либо же может обратиться к оператору и 
 
подключить услугу ЧС.
 
В случае простой программы на телефон, она 
 
будет блокировать вызовы, и на экране не будет 
 
появляться входящий номер, но сама линия будет 
 
занята, и ему никто не сможет дозвониться!
 
Если же услуга подключена через оператора — то 
 
потребуется более тщательный подход.
 
Если мы говорим о самой простой форме атаки, то 
 
в данной роли выступает флуд со скрытых 
 
номеров. Это самое простое, что можно придумать 
 
в данном случае.
 
Но защита от этого метода банальна: решается 
 
установкой запрета на приём входящих со 
 
скрытых, а также не составляет никакого труда 
 
поставить определитель, который покажет скрытые 
 
атакующие номера. Например, в Beeline эта 
 
услуга называется "Супер Определитель номера".
 
Аналогичное есть и у других, в т.ч. городских, 
 
многоканальных и пр.
 
Теперь речь зайдёт о подмене звонящего номера 
 
через SIP - протокол.
 
Услуга хороша тем, что при каждом следующем 
 
вызове используется уникальный (новый) номер, 
 
тем самым физически у абонента нет возможности 
 
заблокировать все номера, т.к. их множество, 
 
они "генерируются на лету".
 
Ещё преимущество в том, что можно указывать 
 
диапазон и даже конкретные цифры (номера), с 
 
которых звонить. Зная "белый список" абонента, 
 
можно этим воспользоваться.
 
Минусы заключаются в дороговизне, ведь 
 
операторам, предоставляющим это нет никакой 
 
выгоды в том, чтобы их мощности использовали не 
 
по назначению.
 
Также, можно поставить блок и на все звонки с 
 
SIP, соответственно смысл данной атаки 
 
теряется.
 
Атака с открытых номеров GSM (не SIP) с 
 
достаточным запасом номеров — одно из лучших 
 
решений.
 
Единственное спасение — ограничение звонков по 
 
кодам номеров определенного региона. Но опять 
 
же, можно подобрать сим нужного региона, хоть 
 
это и немного труднее.
 
Изучив тонкости работы с операторами связи 
 
(МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ2, и др.), можем 
 
сказать следующее: самой лучшей защитой от 
 
данного типа атаки (флуда) является:
 
1) Ставится супер определитель, который 
 
открывает номера;
2) Блокировка звонков со скрытых номеров
3) Запрет на звонки с SIP
4) Запрет на звонки с определенного региона.
 
Безусловно, всё описанное выше имеет место 
 
только когда абоненту дорог номер и ограничить 
 
полностью связь для него означает потерять 
 
контакт с внешним миром (клиентами, 
 
сотрудниками, рабочими и т.д.)
 
Мы контролируем весь ход процесса "ОТ и ДО". 
 
Следим, чтобы абонент не смог заблокировать 
 
наши звонки. Пускаем в ход разные методы и виды 
 
атак.
 
Цель и задачу достигаем различными путями.
 
 
 
Обратите внимание! Сверяйте обязательно наш 
 
контакт, в телеграмме появляются кучи ботов, 
 
которые могут вас обмануть!
Будьте бдительны!
 
P.S. Стоимость услуги для пользователей форума 
 
ниже, чем указана на сайте.
 
При заказе, сообщайте, пожалуйста, из каких 
 
источников узнали о нас.
 
В дальнейшем, планируется повышение цен и 
 
расширение спектра.
 
Помимо звонков, делаем смс!
 
---
 
Telegram для связи с нами: @SUPERFLOD
 
Прямая ссылка телеграм: 
 
 
Email: ZAKAZ@FLOODSUPER.RU

 


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