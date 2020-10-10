Флуд (Flood, атака) телефонных номеров (городских, мобильных)

Отправлено Вчера, 22:13

Рады представить вашему вниманию услугу

телефонного флуда!

Абоненту начинают поступать звонки, от которых

нет возможности избавиться, т.к. номера, с

которых мы звоним постоянно разные, а черный

список (ЧС) в данном случае не помощник!

Флуд бывает разным:

1) Звонки со скрытых номеров;

2) Подмена caller-id через SIP;

3) Атака с открытых номеров (GSM).

Для использования 3 варианта, необходимо иметь

в запасе достаточное количество номеров, чтобы

суметь обойти черный список абонента, ведь он

по сути неограничен.

Важное дополнение: абонент может использовать

программу-блокировщик нежелательных звонков,

либо же может обратиться к оператору и

подключить услугу ЧС.

В случае простой программы на телефон, она

будет блокировать вызовы, и на экране не будет

появляться входящий номер, но сама линия будет

занята, и ему никто не сможет дозвониться!

Если же услуга подключена через оператора — то

потребуется более тщательный подход.

Если мы говорим о самой простой форме атаки, то

в данной роли выступает флуд со скрытых

номеров. Это самое простое, что можно придумать

в данном случае.

Но защита от этого метода банальна: решается

установкой запрета на приём входящих со

скрытых, а также не составляет никакого труда

поставить определитель, который покажет скрытые

атакующие номера. Например, в Beeline эта

услуга называется "Супер Определитель номера".

Аналогичное есть и у других, в т.ч. городских,

многоканальных и пр.

Теперь речь зайдёт о подмене звонящего номера

через SIP - протокол.

Услуга хороша тем, что при каждом следующем

вызове используется уникальный (новый) номер,

тем самым физически у абонента нет возможности

заблокировать все номера, т.к. их множество,

они "генерируются на лету".

Ещё преимущество в том, что можно указывать

диапазон и даже конкретные цифры (номера), с

которых звонить. Зная "белый список" абонента,

можно этим воспользоваться.

Минусы заключаются в дороговизне, ведь

операторам, предоставляющим это нет никакой

выгоды в том, чтобы их мощности использовали не

по назначению.

Также, можно поставить блок и на все звонки с

SIP, соответственно смысл данной атаки

теряется.

Атака с открытых номеров GSM (не SIP) с

достаточным запасом номеров — одно из лучших

решений.

Единственное спасение — ограничение звонков по

кодам номеров определенного региона. Но опять

же, можно подобрать сим нужного региона, хоть

это и немного труднее.

Изучив тонкости работы с операторами связи

(МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ2, и др.), можем

сказать следующее: самой лучшей защитой от

данного типа атаки (флуда) является:

1) Ставится супер определитель, который

открывает номера;

2) Блокировка звонков со скрытых номеров

3) Запрет на звонки с SIP

4) Запрет на звонки с определенного региона.

Безусловно, всё описанное выше имеет место

только когда абоненту дорог номер и ограничить

полностью связь для него означает потерять

контакт с внешним миром (клиентами,

сотрудниками, рабочими и т.д.)

Мы контролируем весь ход процесса "ОТ и ДО".

Следим, чтобы абонент не смог заблокировать

наши звонки. Пускаем в ход разные методы и виды

атак.

Цель и задачу достигаем различными путями.

Обратите внимание! Сверяйте обязательно наш

контакт, в телеграмме появляются кучи ботов,

которые могут вас обмануть!

Будьте бдительны!

P.S. Стоимость услуги для пользователей форума

ниже, чем указана на сайте.

При заказе, сообщайте, пожалуйста, из каких

источников узнали о нас.

В дальнейшем, планируется повышение цен и

расширение спектра.

Помимо звонков, делаем смс!

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