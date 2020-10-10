Флуд (Flood, атака) телефонных номеров (городских, мобильных)

Рады представить вашему вниманию услугу
телефонного флуда!
Абоненту начинают поступать звонки, от которых
нет возможности избавиться, т.к. номера, с
которых мы звоним постоянно разные, а черный
список (ЧС) в данном случае не помощник!
Флуд бывает разным:
1) Звонки со скрытых номеров;
2) Подмена caller-id через SIP;
3) Атака с открытых номеров (GSM).
Для использования 3 варианта, необходимо иметь
в запасе достаточное количество номеров, чтобы
суметь обойти черный список абонента, ведь он
по сути неограничен.
Важное дополнение: абонент может использовать
программу-блокировщик нежелательных звонков,
либо же может обратиться к оператору и
подключить услугу ЧС.
В случае простой программы на телефон, она
будет блокировать вызовы, и на экране не будет
появляться входящий номер, но сама линия будет
занята, и ему никто не сможет дозвониться!
Если же услуга подключена через оператора — то
потребуется более тщательный подход.
Если мы говорим о самой простой форме атаки, то
в данной роли выступает флуд со скрытых
номеров. Это самое простое, что можно придумать
в данном случае.
Но защита от этого метода банальна: решается
установкой запрета на приём входящих со
скрытых, а также не составляет никакого труда
поставить определитель, который покажет скрытые
атакующие номера. Например, в Beeline эта
услуга называется "Супер Определитель номера".
Аналогичное есть и у других, в т.ч. городских,
многоканальных и пр.
Теперь речь зайдёт о подмене звонящего номера
через SIP - протокол.
Услуга хороша тем, что при каждом следующем
вызове используется уникальный (новый) номер,
тем самым физически у абонента нет возможности
заблокировать все номера, т.к. их множество,
они "генерируются на лету".
Ещё преимущество в том, что можно указывать
диапазон и даже конкретные цифры (номера), с
которых звонить. Зная "белый список" абонента,
можно этим воспользоваться.
Минусы заключаются в дороговизне, ведь
операторам, предоставляющим это нет никакой
выгоды в том, чтобы их мощности использовали не
по назначению.
Также, можно поставить блок и на все звонки с
SIP, соответственно смысл данной атаки
теряется.
Атака с открытых номеров GSM (не SIP) с
достаточным запасом номеров — одно из лучших
решений.
Единственное спасение — ограничение звонков по
кодам номеров определенного региона. Но опять
же, можно подобрать сим нужного региона, хоть
это и немного труднее.
Изучив тонкости работы с операторами связи
(МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ2, и др.), можем
сказать следующее: самой лучшей защитой от
данного типа атаки (флуда) является:
1) Ставится супер определитель, который
открывает номера;
2) Блокировка звонков со скрытых номеров
3) Запрет на звонки с SIP
4) Запрет на звонки с определенного региона.
Безусловно, всё описанное выше имеет место
только когда абоненту дорог номер и ограничить
полностью связь для него означает потерять
контакт с внешним миром (клиентами,
сотрудниками, рабочими и т.д.)
Мы контролируем весь ход процесса "ОТ и ДО".
Следим, чтобы абонент не смог заблокировать
наши звонки. Пускаем в ход разные методы и виды
атак.
Цель и задачу достигаем различными путями.
Обратите внимание! Сверяйте обязательно наш
контакт, в телеграмме появляются кучи ботов,
которые могут вас обмануть!
Будьте бдительны!
P.S. Стоимость услуги для пользователей форума
ниже, чем указана на сайте.
При заказе, сообщайте, пожалуйста, из каких
источников узнали о нас.
В дальнейшем, планируется повышение цен и
расширение спектра.
Помимо звонков, делаем смс!
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Telegram для связи с нами: @SUPERFLOD
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