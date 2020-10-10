Качественный пробив информации от Билли Миллигана [Сотовые операторы

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Билайн (BeeLine)

Пробив номеров оператора Билайн по всей России

Пробив номера - 500 руб. (Данные при регистрации абонента - ФИО, дата рождения, прописка, паспортные данные)

Поиск номера по ФИО и по паспорту - 500 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)

Поиск номера по ФИО и дате рождения - 500 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)

Детализация звонков за 1 мес - 1200 руб. [+500 руб. каждый. след. месяц] (Детализация звонков абонента)

Детализация звонков с БС (базовые станции) за 1 мес - 3000 руб. [+1000 руб. каждый. след. месяц] (Детализация звонков абонента с определением местонахождения абонента в момент входящего/исходящего вызова)

Вспышка - 2500 руб. (Местонахождение абонента в реальном времени)

Восстановление\блокировка - от 13000 руб. (Цена напрямую зависит от цели восстановления\блока)

Переадресация - уточняйте.

МТС (MTS)

Пробив номеров оператора МТС по всей России.

Пробив номера - 800 руб. (Данные при регистрации абонента - ФИО, дата рождения, прописка, паспортные данные)

Поиск номера по ФИО и по паспорту - 800 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)

Поиск номера по ФИО и дате рождения - 800 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)

Детализация за 1 месяц - уточняйте (Детализация звонков абонента)

Вспышка - уточняйте (Местонахождение абонента в реальном времени)

Восстановление\блокировка - от 18000 руб. (Цена напрямую зависит от цели восстановления\блока)

Переадресация - уточняйте.

Мегафон (MegaFon)

Пробив номеров оператора Мегафон по всей России

Пробив номера - 1300 руб. (Данные при регистрации абонента - ФИО, дата рождения, прописка, паспортные данные)

Поиск номера по ФИО и по паспорту - 1300 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)

Поиск номера по ФИО и дате рождения - 1300 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)

Детализация за 1 месяц - уточняйте (Детализация звонков абонента)

Вспышка - уточняйте (Местонахождение абонента в реальном времени)

Восстановление\блокировка - от 16000 руб. (Цена напрямую зависит от цели восстановления\блока)

Переадресация - уточняйте.

Теле 2 (Tele 2)

Пробив номеров оператора Теле 2 по всей России

Пробив номера - 6000 руб. (Данные при регистрации абонента - ФИО, дата рождения, прописка, паспортные данные)

Поиск номера по ФИО/паспорту - от 4000 руб.(Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)

Детализация за 1 месяц - уточняйте (Детализация звонков абонента)

Вспышка - уточняйте (Местонахождение абонента в реальном времени)

Восстановление\блокировка - от 15000 руб. (Цена напрямую зависит от цели восстановления\блока)

Переадресация - уточняйте.

Комплексный пробив и поиск информации по РФ:

Яндекс деньги

- Баланс по кошельку 10.000р

- Паспорт номер серия + фио 15.000р

- Поиск кошелька по телефону или почте 10.000р

- История операций за месяц. 17.000р

- IP адрес последнего логина 10.000р

МВД

ИБДР (МВД по региону) - 1200р

ИБДФ (МВД по РФ, судимости, розыск) - 1200

Роспаспорт вся РФ (фото в 90% выписках,все паспорта) -1200

Мигрант вся РФ (фото в 100% случаев,прописка,паспорт) - 1200

Магистраль (жд, авиа билеты за весь срок) - 2000р.

ЗАГС(Мск) -3000р

ГИБДД

КАРТА ВУ (водительское удостоверение) - 1000р

КАРТА ТС (карта учета транспортного средства) - 1000р.

ИСТОРИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПО АВТО - 1000р.

ИСТОРИЯ РЕГИСТРАЦИИ ГРЗ - 1000р.

ШТРАФЫ - 1000р.

ОГРАНИЧЕНИЯ - 1000р.

НАЛИЧИЕ АВТО У ЧЕЛОВЕКА ( и текущие и архив) - 1000р

Досье ФИС ГИБДД-1500р

Система "Поток" по Москве (адреса передвижения авто по камерам) - 3000р.

Система "Поток" по Краснодарскому Краю (адреса передвижения авто по камерам) -уточнять.

Система "Поток" по СПБ и ЛО (адреса передвижения авто по камерам) - уточнять.

ФНС

ЕГРН (физ. лиц) имущество (авто, квартиры, земля, нежилые помещения) - 1000р.

Справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, цена за 1 справку- 1000р.

Информация по ЮЛ (ЕГРЮЛ) (ИНН, действующие/ликвидированные, адреса, уставной капитал), директором/учредителем которых является ФЛ.- 1000р.

Список сотрудников с з.п.- 2500р.

Сведения о всех счетах юр.л. (ф.67) -1200р

Сведения о всех счета физического лица- 1200р.

ЕГРН (юр. лиц) имущество (авто, квартиры, земля, нежилые помещения) - 500р.

Афиллированность физического лица (директор и учредитель)- 1500р.

Росреестр – физ(4500р. Юр лицо 6500р

ПФР

СЗИ-5 (справка после пенсионного возраста) - уточнять.

СЗИ-6 (справка до пенсионного возраста) - уточнять.

Пограничная служба

Контроль пересечения границы - 1500р\день.

Фед розыск - 2500р. (Пробив человека на нахождение в федеральном розыске)

Розыск Загран / Виза - 3500р. (Пробив нахождения в розыске загран паспорта или визы)

Рубеж. Пересечение границы - 5000р. (Пробив человека на пересечение границы с 18 года по текущий день)

Ограничения / Запрет - 5000р. (Наличие ограничения на въезд \ выезд из страны проверка сразу по всем базам: ФСПП, МВД, ФСИН и д.р)

Проверка на флажок на границе - 6000р. (Всевозможный контроль со стороны всех органов - задержание, контроль пересечения, высылка)

[b]Список пассажиров - 6000р. (Поиск транспортного средства, пересёк ли границу (Авто, Море, Авиа и т.д) и в нем поиск конкретного человека)

Срок исполнения обговаривается индивидуально

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