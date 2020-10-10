Качественный пробив информации от Билли Миллигана [Сотовые операторы

Билайн (BeeLine)
Пробив номеров оператора Билайн по всей России
Пробив номера - 500 руб. (Данные при регистрации абонента - ФИО, дата рождения, прописка, паспортные данные)
Поиск номера по ФИО и по паспорту - 500 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)
Поиск номера по ФИО и дате рождения - 500 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)
Детализация звонков за 1 мес - 1200 руб. [+500 руб. каждый. след. месяц] (Детализация звонков абонента)
Детализация звонков с БС (базовые станции) за 1 мес - 3000 руб. [+1000 руб. каждый. след. месяц] (Детализация звонков абонента с определением местонахождения абонента в момент входящего/исходящего вызова)
Вспышка - 2500 руб. (Местонахождение абонента в реальном времени)
Восстановление\блокировка - от 13000 руб. (Цена напрямую зависит от цели восстановления\блока)
Переадресация - уточняйте.
МТС (MTS)
Пробив номеров оператора МТС по всей России.
Пробив номера - 800 руб. (Данные при регистрации абонента - ФИО, дата рождения, прописка, паспортные данные)
Поиск номера по ФИО и по паспорту - 800 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)
Поиск номера по ФИО и дате рождения - 800 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)
Детализация за 1 месяц - уточняйте (Детализация звонков абонента)
Вспышка - уточняйте (Местонахождение абонента в реальном времени)
Восстановление\блокировка - от 18000 руб. (Цена напрямую зависит от цели восстановления\блока)
Переадресация - уточняйте.
Мегафон (MegaFon)
Пробив номеров оператора Мегафон по всей России
Пробив номера - 1300 руб. (Данные при регистрации абонента - ФИО, дата рождения, прописка, паспортные данные)
Поиск номера по ФИО и по паспорту - 1300 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)
Поиск номера по ФИО и дате рождения - 1300 руб. (Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)
Детализация за 1 месяц - уточняйте (Детализация звонков абонента)
Вспышка - уточняйте (Местонахождение абонента в реальном времени)
Восстановление\блокировка - от 16000 руб. (Цена напрямую зависит от цели восстановления\блока)
Переадресация - уточняйте.
Теле 2 (Tele 2)
Пробив номеров оператора Теле 2 по всей России
Пробив номера - 6000 руб. (Данные при регистрации абонента - ФИО, дата рождения, прописка, паспортные данные)
Поиск номера по ФИО/паспорту - от 4000 руб.(Поиск активных/неактивных номеров зарегистрированных на абонента)
Детализация за 1 месяц - уточняйте (Детализация звонков абонента)
Вспышка - уточняйте (Местонахождение абонента в реальном времени)
Восстановление\блокировка - от 15000 руб. (Цена напрямую зависит от цели восстановления\блока)
Переадресация - уточняйте.
Комплексный пробив и поиск информации по РФ:
Яндекс деньги
- Баланс по кошельку 10.000р
- Паспорт номер серия + фио 15.000р
- Поиск кошелька по телефону или почте 10.000р
- История операций за месяц. 17.000р
- IP адрес последнего логина 10.000р
МВД
ИБДР (МВД по региону) - 1200р
ИБДФ (МВД по РФ, судимости, розыск) - 1200
Роспаспорт вся РФ (фото в 90% выписках,все паспорта) -1200
Мигрант вся РФ (фото в 100% случаев,прописка,паспорт) - 1200
Магистраль (жд, авиа билеты за весь срок) - 2000р.
ЗАГС(Мск) -3000р
ГИБДД
КАРТА ВУ (водительское удостоверение) - 1000р
КАРТА ТС (карта учета транспортного средства) - 1000р.
ИСТОРИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПО АВТО - 1000р.
ИСТОРИЯ РЕГИСТРАЦИИ ГРЗ - 1000р.
ШТРАФЫ - 1000р.
ОГРАНИЧЕНИЯ - 1000р.
НАЛИЧИЕ АВТО У ЧЕЛОВЕКА ( и текущие и архив) - 1000р
Досье ФИС ГИБДД-1500р
Система "Поток" по Москве (адреса передвижения авто по камерам) - 3000р.
Система "Поток" по Краснодарскому Краю (адреса передвижения авто по камерам) -уточнять.
Система "Поток" по СПБ и ЛО (адреса передвижения авто по камерам) - уточнять.
ФНС
ЕГРН (физ. лиц) имущество (авто, квартиры, земля, нежилые помещения) - 1000р.
Справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, цена за 1 справку- 1000р.
Информация по ЮЛ (ЕГРЮЛ) (ИНН, действующие/ликвидированные, адреса, уставной капитал), директором/учредителем которых является ФЛ.- 1000р.
Список сотрудников с з.п.- 2500р.
Сведения о всех счетах юр.л. (ф.67) -1200р
Сведения о всех счета физического лица- 1200р.
ЕГРН (юр. лиц) имущество (авто, квартиры, земля, нежилые помещения) - 500р.
Афиллированность физического лица (директор и учредитель)- 1500р.
Росреестр – физ(4500р. Юр лицо 6500р
ПФР
СЗИ-5 (справка после пенсионного возраста) - уточнять.
СЗИ-6 (справка до пенсионного возраста) - уточнять.
Пограничная служба
Контроль пересечения границы - 1500р\день.
Фед розыск - 2500р. (Пробив человека на нахождение в федеральном розыске)
Розыск Загран / Виза - 3500р. (Пробив нахождения в розыске загран паспорта или визы)
Рубеж. Пересечение границы - 5000р. (Пробив человека на пересечение границы с 18 года по текущий день)
Ограничения / Запрет - 5000р. (Наличие ограничения на въезд \ выезд из страны проверка сразу по всем базам: ФСПП, МВД, ФСИН и д.р)
Проверка на флажок на границе - 6000р. (Всевозможный контроль со стороны всех органов - задержание, контроль пересечения, высылка)
[b]Список пассажиров - 6000р. (Поиск транспортного средства, пересёк ли границу (Авто, Море, Авиа и т.д) и в нем поиск конкретного человека)
Срок исполнения обговаривается индивидуально
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