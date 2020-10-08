Качественно Быстро и недорого Раскрутка в Социальных Сетях

Здравствуйте, предлагаю качественную и быструю раскрутку в социальных сетях, Ссылки для вашего сайта, ссылки из социальных сетей.
Работаю со всеми соц.сетями полный список ниже :
- Facebook - Twitter - Instagram
- ВКонтакте - Одноклассники - Youtube
- Яндекс Дзен - Tik Tok - Telegram
- Periscope - Linkedin - Pinterest - Tumblr
Лайки, Подписчики, Комментарии, Друзья, Просмотры, Репосты, Ссылки, Голосования, Социальные сигналы для сайта, ссылки из социальных сетей
и Многое другое.
Мои гарантии:
Персональный аттестат WebMoney
Яндекс Деньги - статус "Идентифицированный"
Профессиональный Qiwi кошелек
Оплата:
WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк.
Так же оплатить услуги можно любой банковской картой.
Реквизиты вы можете получить по запросу во время заказа Услуг.
Заказать услуги вы можете по контактам ниже:
Skype: gafre911
Watsapp: +380957299463
Viber: +380957299463
Telegram: @avatar32
Почта: sinyukd@mail.ru
Часть из Списка Услуг:
Vkontakte
Подписчики ( в группу, паблик. на профиль ) : 1000 подписчиков – 1000 рублей ( ГЕО Россия и СНГ ). Скорость +1000. 2-3 суток
Подписчики ( в группу, паблик ) : 1000 подписчиков – 4000 рублей (можно выбрать критерии - страна, пол, город Москва, Санкт-Петербург, Киев ).
Подписчики на личную страницу (профиль): 1000 подписчиков – 1000 рублей офферы
Подписчики: 1000 подписчиков - 1500 рублей Гео весь мир, с аватаркой 50 / 50 примерно
Лайки: 1000 штук - 500 рублей.
Комментарии: 40 штук - 500 рублей.
Youtube
Просмотры: 1000 просмотров - 500 рублей ( просмотры с удержанием 2-5 минуты. без списаний ) .
Подписчики: 1000 человек - 4000 рублей живые. Россия и СНГ ( с гарантией от отписок)
Лайки: 100 штук - 500 рублей.
Telegram
подписчики на канал русские 400 рублей за 100 подписчиков
просмотры публикаций 10 000 просмотров 500 рублей
Подписчики в паблик, сообщество, бизнес страница (funpage) - Гео СНГ 1000 человек - 3000 рублей.
Подписчики на профиль: 1000 человек - 3000 рублей.
Лайки поста (фото,видео): 300 штук - 500 рублей.
Фолловеры(Подписчики): 1000 человек - 5000 рублей.
Ретвиты : 1000 штук - 3000 рублей.
Лайки (фаворит) : 1000 штук - 3000 рублей.
Яндекс Дзен
Подписчики 100 штук - 500 рублей
Лайки на статьи 100 штук - 500 рублей
Соц.сигналы 200 штук - 750 рублей ( поделится статьей в соц.сетях )
и ТД.
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