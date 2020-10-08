Качественно Быстро и недорого Раскрутка в Социальных Сетях

Отправлено Сегодня, 09:49

Здравствуйте, предлагаю качественную и быструю раскрутку в социальных сетях, Ссылки для вашего сайта, ссылки из социальных сетей.

Полный Список Услуг и Актуальные Цены тут: https://goo.gl/WXi288

Работаю со всеми соц.сетями полный список ниже :

- Facebook - Twitter - Instagram

- ВКонтакте - Одноклассники - Youtube

- Яндекс Дзен - Tik Tok - Telegram

- Periscope - Linkedin - Pinterest - Tumblr

Лайки, Подписчики, Комментарии, Друзья, Просмотры, Репосты, Ссылки, Голосования, Социальные сигналы для сайта, ссылки из социальных сетей

и Многое другое.

Полный Список Услуг и Актуальные Цены тут: https://goo.gl/WXi288

Мои гарантии:

Персональный аттестат WebMoney

Яндекс Деньги - статус "Идентифицированный"

Профессиональный Qiwi кошелек

Оплата:

WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк.

Так же оплатить услуги можно любой банковской картой.

Реквизиты вы можете получить по запросу во время заказа Услуг.

Заказать услуги вы можете по контактам ниже:

Skype: gafre911

Watsapp: +380957299463

Viber: +380957299463

Telegram: @avatar32

Почта: sinyukd@mail.ru

Часть из Списка Услуг:

Vkontakte

Подписчики ( в группу, паблик. на профиль ) : 1000 подписчиков – 1000 рублей ( ГЕО Россия и СНГ ). Скорость +1000. 2-3 суток

Подписчики ( в группу, паблик ) : 1000 подписчиков – 4000 рублей (можно выбрать критерии - страна, пол, город Москва, Санкт-Петербург, Киев ).

Подписчики на личную страницу (профиль): 1000 подписчиков – 1000 рублей офферы

Instagram

Подписчики: 1000 подписчиков - 1500 рублей Гео весь мир, с аватаркой 50 / 50 примерно

Лайки: 1000 штук - 500 рублей.

Комментарии: 40 штук - 500 рублей.

Youtube

Просмотры: 1000 просмотров - 500 рублей ( просмотры с удержанием 2-5 минуты. без списаний ) .

Подписчики: 1000 человек - 4000 рублей живые. Россия и СНГ ( с гарантией от отписок)

Лайки: 100 штук - 500 рублей.

Telegram

подписчики на канал русские 400 рублей за 100 подписчиков

просмотры публикаций 10 000 просмотров 500 рублей

Facebook

Подписчики в паблик, сообщество, бизнес страница (funpage) - Гео СНГ 1000 человек - 3000 рублей.

Подписчики на профиль: 1000 человек - 3000 рублей.

Лайки поста (фото,видео): 300 штук - 500 рублей.

Twitter

Фолловеры(Подписчики): 1000 человек - 5000 рублей.

Ретвиты : 1000 штук - 3000 рублей.

Лайки (фаворит) : 1000 штук - 3000 рублей.

Яндекс Дзен

Подписчики 100 штук - 500 рублей

Лайки на статьи 100 штук - 500 рублей

Соц.сигналы 200 штук - 750 рублей ( поделится статьей в соц.сетях )

и ТД.

Полный Список Услуг и Актуальные Цены тут: https://goo.gl/WXi288

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