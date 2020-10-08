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Качественно Быстро и недорого Раскрутка в Социальных Сетях

Автор темы avatar3765, Сегодня, 09:49

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#1 avatar3765

avatar3765

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:49

Здравствуйте, предлагаю качественную и быструю раскрутку в социальных сетях, Ссылки для вашего сайта, ссылки из социальных сетей. 
 
 
Полный Список Услуг и Актуальные Цены тут: https://goo.gl/WXi288   
 
 
Работаю со всеми соц.сетями полный список ниже : 
 
 
- Facebook  - Twitter - Instagram 
 
- ВКонтакте  - Одноклассники - Youtube 
 
- Яндекс Дзен  - Tik Tok - Telegram  
 
- Periscope  - Linkedin  - Pinterest  - Tumblr 
 
 
Лайки, Подписчики, Комментарии, Друзья, Просмотры, Репосты, Ссылки, Голосования, Социальные сигналы для сайта, ссылки из социальных сетей 
 
и Многое другое. 
 
 
Полный Список Услуг и Актуальные Цены тут: https://goo.gl/WXi288 
 
 
 
Мои гарантии: 
 
 
Персональный аттестат WebMoney 
 
Яндекс Деньги - статус "Идентифицированный"
 
Профессиональный Qiwi кошелек
 
 
 
 
Оплата:
 
WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, Сбербанк.
 
Так же оплатить услуги можно любой банковской картой.
 
Реквизиты вы можете получить по запросу во время заказа Услуг.
 
 
 
 
Заказать услуги вы можете по контактам ниже:
 
Skype: gafre911
 
Watsapp: +380957299463
 
Viber: +380957299463
 
Telegram: @avatar32
 
Почта: sinyukd@mail.ru 
 
 
 
 
Часть из Списка Услуг: 
 
 
Vkontakte
 
 
Подписчики ( в группу, паблик. на профиль ) :  1000 подписчиков –  1000 рублей  (  ГЕО Россия и СНГ ). Скорость +1000. 2-3 суток  
 
Подписчики ( в группу, паблик ) :  1000 подписчиков –  4000 рублей (можно выбрать критерии - страна, пол, город Москва, Санкт-Петербург, Киев ). 
 
Подписчики на личную страницу (профиль): 1000 подписчиков – 1000 рублей офферы 
 
 
Instagram 
 
Подписчики: 1000 подписчиков -  1500 рублей Гео весь мир, с аватаркой 50 / 50 примерно 
 
Лайки:  1000 штук - 500 рублей. 
 
Комментарии: 40 штук - 500 рублей. 
 
 
Youtube
 
Просмотры: 1000 просмотров - 500 рублей (  просмотры с удержанием 2-5 минуты. без списаний ) . 
 
Подписчики: 1000 человек - 4000 рублей живые. Россия и СНГ  ( с гарантией от отписок) 
 
Лайки:  100 штук - 500 рублей.
 
 
Telegram
 
подписчики на канал русские 400 рублей за 100 подписчиков 
 
просмотры публикаций 10 000 просмотров 500 рублей 
 
 
Facebook
 
 
Подписчики в паблик, сообщество, бизнес страница (funpage) - Гео СНГ 1000 человек - 3000 рублей.
 
Подписчики на профиль: 1000 человек  - 3000 рублей. 
 
Лайки поста (фото,видео): 300 штук - 500 рублей. 
 
 
Twitter
 
Фолловеры(Подписчики):  1000 человек  - 5000 рублей.
 
Ретвиты : 1000 штук  - 3000 рублей.
 
Лайки (фаворит) : 1000 штук  - 3000 рублей.
 
 
Яндекс Дзен
 
Подписчики 100 штук - 500 рублей 
 
Лайки на статьи 100 штук - 500 рублей 
 
Соц.сигналы 200 штук - 750 рублей  ( поделится статьей в соц.сетях )
 
 
и ТД. 
 
 
Полный Список Услуг и Актуальные Цены тут: https://goo.gl/WXi288  
 
 
Отзывы обо мне на других площадках:
 
 
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