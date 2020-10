GOHS - High performance Anonymous servers for your business.

Отправлено Сегодня, 18:30

GOHS - Высокопроизводительные Анонимные серверы для вашего бизнеса.

Предлагаем наши hidden servers для вашего бизнеса.

Наши сервера расположены в большинстве ДЦ по всему миру.

Список стран очень обширен.

Если в списке нет вашей страны, то мы постараемся решить этот вопрос и предоставить нужные для вас мощности в необходимой для вас стране.

Все сервера находятся за NAT с перенаправлением портов.



Наши сервера подойдут для:

Web сайтов.

Адалт\порно контента

Скан портов и брут (уточняйте список стран)

ZennoPoster

Xrumer (прямая регистрация профилей без прокси напрямую с чистого ip. постинг тоже, но до момента блокировки ip.)

Спам (с согласованием)

Персональное удаленное надежное рабочее место. Без страха блокировки сервера из-за жалобы на IP и потери всех данных.

Сервер не блокируется при порче репутации IP (не во всех случаях).

Данные не будут потеряны из-за жалобы на IP (не во всех случаях).

Есть возможность замены IP адреса и продолжать дальнейшую деятельность. (дополнительная платная услуга)

Наши особые условия и уникальность:

Сервера предоставляются для очень обширного спектра деятельности.

Сервера с очень высокой производительностью почти в любой стране мира.

Используете сервер Анонимно. Мы не запрашиваем персональных данных.

Мы можем проконсультировать в выборе конфигурации и страны под нужды вашей специфике работы.

Множество вариантов оплаты включая BTC и другие крипто валюты.

Мы позволяем скан портов\брут\спам с наших серверов, но при отсутствии жалоб от магистрального провайдера.

Если поступает жалоба от магистрального провайдера, то он блокирует IP адрес.

В разных странах ситуация с жалобами разная. Где-то их полностью игнорируют.

При блокировке IP адреса провайдером: мы не блокируем ваш сервер!

Необходимо получить новый IP адрес для вашего сервера. (платная услуга)

Либо перевезти сервер в другую страну (платная услуга)

Мы не блокируем ваш сервер и все данные остаются в целости.

100% все ресурсы системы используете только вы!

Разрешена 100% постоянная нагрузка!

Free MultiSystem Option

Бесплатная опция.

Установка на сервере 2 операционных систем работающих параллельно для использования всех ресурсов сервера на несколько задач.

Установка Linux + Windows.

Возможность разделения ресурсов между системами либо одновременное использование всех ресурсов.

Выходной IP будет 1

Вы можете использовать сервер для размещения сайтов на Linux и параллельно работать на Windows .

Пример использования:

1)linux: web хостинг для своих сайтов и проектов.

2)Windows: Xrumer + GSA + Zennoposter для раскрутки своих проектов и работы с ними.

Тарифы:

Start: S10

Потоков = 8

HDD = 2TB или SSD = 240 GB

RAM = 30 GB

Цена = 149$ \ месяц



Start: S20

Потоков = 12

HDD = 4TB или SSD = 480 GB

RAM = 60 GB

Цена = 199$ \ месяц



Start: S30

Потоков = 12

HDD = 4TB или SSD = 480 GB

RAM = 120 GB

Цена = 249$ \ месяц



Start: S40

Потоков = 12

HDD = 4TB или SSD = 480 GB

RAM = 250 GB

Цена = 299$ \ месяц



Good: G12

Потоков = 12

NVMe = 1TB

RAM = 120 GB

Цена = 349$ \ месяц



Good: G24

Потоков = 24

NVMe = 2TB

RAM = 120 GB

Цена = 399$ \ месяц



EVIL

Потоков = 64

NVMe = 2TB + HDD = 6TB

RAM = 120 GB

Цена = 666$ \ месяц



V.I.P.

Потоков = 64

NVMe = 4TB + HDD = 12TB

RAM = 500 GB

Цена = 999$ \ месяц



Network speed All до 1Gbit. Зависит от страны.



Тариф Personal Hidden Work Station:

Windows 7 \ 10

Скрытый сервер для теневой деятельности.

Защищенный от брута и удаленного доступа.

Ваша деятельность надежна защищена за сетью серверов.

Цена от 299$ в месяц (Зависит от конфигурации.)

Конфигурации: Потоков = от 8 HDD = от 1TB либо SSD от 240GB либо NVMe от 1TB Можно несколько дисков для системы SSD\NVMe и для данных HDD RAM от 30 GB

Резервное копирование всех данных сервера включено во всех конфигурациях!

Вы получаете сервер с необходимой для вас ОС. 100% весь трафик всей системы шифруется и проходит через несколько серверов разных стран с отключенными логами. (это происходит без vpn клиента внутри ОС и обход туннелей невозможен!)

Вход на сервер через шифрованные туннели нескольких стран.

Выход с сервера в другой стране через сеть зашифрованных каналов нескольких стран.

Логи отключены!

Вас не обнаружат!

Вы и никто другой не будут знать в какой стране физически расположен ваш сервер и данные на нём!

Из-за того что трафик проходит через несколько стран то скорость канала не может достигать 1Gbit.

Также пинг будет выше стандартных значений.

+ Вы получаете полную анонимность!

+ Вы не храните данные на своем персональном компьютере, которые могут нанести вам вред или проблемы с законами вашей страны.

+ Можете получить доступ к своему рабочему месту с любой точки мира и любого оборудования. Домашний компьютер, ноутбук на работе или планшет\смартфон на отдыхе!

+ Ваше рабочее место всегда под рукой!

+ Ваши данные не компрометируют вас в вашей обычной жизни!

+ При потере или неисправности вашего личного компьютера. Ваши данные надежно хранятся на вашем удаленном рабочем месте и доступны круглосуточно!

+ Резервное копирование всех данных.

Доп. услуги:

Новый IP = от 19$ (48 часов)

Переезд сервера в другую страну = от 49$ (72 часа)

Резервное копирование = от 49$

Запрещено:

Детское порно запрещено в любом виде и карается немедленным отключением сервера без возврата средств и резервных копий.

Любой контент так или иначе связанный с терроризмом или финансированием терроризма (экстремизма).

Размещение контента с целью продажи или распространения оружия и взрывчатых веществ.

Требования к правилам:

Соблюдать законы страны, в которой размещен сервер!

Вся деятельность что противоречит законом страны размещения сервера, должна производиться с использованием DoubleVPN + socks!!!

Соглашение:

Приобретая услугу, вы соглашаетесь с данным соглашением.

Вы соглашаетесь со всеми вышеописанными условиями и ценами.

Вам может быть отказано в услугах без объяснения причин!

За неуважение к сервису блокировка услуги без возмещения потраченных средств.

За нанесение вреда нашему бренду блокировка услуги без возмещения потраченных средств

Все наши сервера предоставляются без администрирования. Вы сами следите за обслуживанием OS. Мы предоставляем только переустановку OS.

Клиент сам обязан следить за резервными копиями на своем сервере(ах), в случае выхода из строя жесткого диска или любых других обстоятельств форс-мажора наш сервис не делает возмещения. (В большинстве случаев используется зеркалирование дисков с защитой потери данных)

Мы не возмещаем никаких убытков прямых или косвенных, которые могли возникнуть в следствии выхода из строя жесткого диска по любой из причин.

Оплата за услуги производится за 1 календарный месяц минимум.

Установка сервера от 48 часов до 14 рабочих дней (зависит от наличия комплектующих на складе).

Условия могут быть изменены без уведомления.

Если вас что-либо не устраивает, то проходите мимо.

Данная тема только для отзывов клиентов!

Все вопросы задавать только по контактам!



Контакты:

Telegram: @SGOHS

English

GOHS - High performance Anonymous servers for your business.

We offer our hidden servers for your business.

Our servers are located in most data centers around the world.

The list of countries is very large.

If the required country is not listed, we will try to solve the problem and provide the required access in the country you need.

All servers are behind NAT with port forwarding.



Our servers are suitable for:

Web sites.

Adult \ porn content

Port scanning and brute. (contact us to clarify the possibility)

ZennoPoster

Xrumer (direct registration of profiles without a proxy, directly from pure ip, posting too, until ip is not blocked.)

GSA (direct registration of profiles without a proxy, directly from pure ip, posting too, until ip is not blocked.)

Spam with approval

Personal remote secure workplace. No fear of server blocking due to IP complaint and loss of all data.

Server is not blocked if IP reputation is corrupted(not in all cases).

Data will not be lost due to IP abuse (not in all cases).

It is possible to replace the IP address and continue with further actions. (additional paid service)

Our special conditions and uniqueness:

Servers are designed to solve a very wide range of tasks.

Servers with very high performance in almost every country in the world.

You are using the server anonymously. We do not ask for personal data.

We can advise on the choice of configuration and country for the needs of your specific business.

Lots of payment methods including BTC and other cryptocurrencies.

We allow scanning ports / brute / spam from our servers, but in the absence of complaints from the network provider.

If the complaint comes from a network provider, it blocks the IP address.

The complaint situation varies from country to country. Somewhere they are completely ignored.

When the IP address is blocked by the ISP. We are not blocking your server!

It becomes necessary to obtain a new IP address for your server. (additional paid service)

Replace your server to another country (additional paid service)

We do not block your server and all data remains safe.

100%all server resources are used only by you!

100% constant server load allowed!

Free MultiSystem option

Installation of 2 operating systems on the server, working in parallel to use all the server resources for multiple tasks.

Installing Linux + Windows in parallel.

Ability to distribute resources between systems or use all resources at the same time.

The egress IP will be 1

You can use the server to host sites on Linux and work in parallel on Windows.

Usage example:

1) linux: web hosting for your sites and projects.

2)Windows: Xrumer + GSA + Zennoposter to promote and work with your projects.

Pricing:

Start: S10

Threads = 8

HDD = 2TB or SSD = 240 GB

RAM = 30 GB

Price = 149$ \ per month



Start: S20

Threads = 12

HDD = 4TB or SSD = 480 GB

RAM = 60 GB

Price = 199$ \ per month



Start: S30

Threads = 12

HDD = 4TB or SSD = 480 GB

RAM = 120 GB

Price = 249$ \ per month



Start: S40

Threads = 12

HDD = 4TB or SSD = 480 GB

RAM = 250 GB

Price = 299$ \ per month



Good: G12

Threads = 12

NVMe = 1TB

RAM = 120 GB

Price = 349$ \ per month



Good: G24

Threads = 24

NVMe = 2TB

RAM = 120 GB

Price = 399$ \ per month



EVIL

Threads = 64

NVMe = 2TB + HDD = 6TB

RAM = 120 GB

Price = 666$ \ per month



V.I.P.

Threads = 64

NVMe = 4TB + HDD = 12TB

RAM = 500 GB

Price = 999$ \ per month



Network speed All up to 1Gbit. Depends on the country.



Personal hidden workplace plan:

Windows 7 \ 10

A hidden server for dark activity.

Protected from brute force and remote access.

Your activity is reliably protected by a network of several hidden servers in different countries.

From $ 299 / month (depending on configuration).

Configurations: Threads = from 8 HDD = from 1TB or SSD from 240GB or NVMe from 1TB Can use multiple drives for SSD \ NVMe system and additional HDD for archives or data RAM from 30 GB

All server data backup included in all configurations!

You get a server with the required OS. 100% of all traffic of the entire system is encrypted and passes through several tunnel servers in different countries with disabled logs. (this happens without a vpn client inside the OS and bypassing tunnels is impossible!)

Log in to the server via encrypted tunnels of several countries.

An exit point from a server in another country through a network of encrypted tunnels of several countries..

Logs disabled!

You will not be found!

You and no one else will know in which country your server is physically located and what data is stored on it.!

Due to the fact that traffic passes through several countries, the channel speed cannot reach 1 Gbps.

Also ping will be higher than standard values.

+ You get complete anonymity!

+ You do not store data on your personal computer that could harm you or cause problems with the laws of your country.

+ You can access your workplace from anywhere in the world and from any equipment. Home computer, laptop at work or tablet / smartphone on vacation!!

+ Your workplace is always at hand!

+ Your data does not put you at risk in your daily life!

+ If your personal computer is lost or defective. Your data is securely stored at your remote workplace and is available around the clock!

+ Regular backup of all data.

Additional services:

New IP = from 19$ (48 hours)

Moving the server to another country = from 49$ (72 hours)

Data backup = from 49$ \ per month

Prohibited:

Child porn is prohibited in any form and is punishable by immediate deletion of the server without a refund and without returning backups.

Any content that is in one way or another related to terrorism or the financing of terrorism (extremism).

Posting content for the purpose of selling or distributing weapons and explosives.

Additions to the rules:

Respect the laws of the country where the server is hosted!

All actions contrary to the laws of the country where the server is located must be carried out using DoubleVPN + socks!!!

Agreement:

By purchasing the service, you agree to this agreement.

You agree to all of the above terms and prices.

You may be denied services without explanation!

For disrespecting us. Blocking the service without refunding spent funds.

For damaging our brand, blocking the service without reimbursing the spent funds

All our servers are provided without administration. You control the OS maintenance by yourself. We provide only OS reinstallation.

The client himself is obliged to monitor the backups on his server (s), in the event of a hard disk failure or any other force majeure circumstances, our service does not return money. (In most cases, we use hard disk mirroring against data loss.)

We will not indemnify for damage, direct or indirect, that may result from damage to the hard drive for any reason.

Payment for services is made at least 1 calendar month in advance.

Server installation from 48 hours to 14 working days (depends on the availability of components in stock).

Terms and conditions could be change without notice.

If something does not suit you, then pass by.