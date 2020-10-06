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Книга "Омикрон" - в бумажном формате!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:32

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 21:32

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Друзья!
На днях вышла в свет моя книга "Омикрон" - в БУМАЖНОМ формате.
      
Если раньше Вы могли прочитать книгу исключительно в электронном виде или послушать ее в аудио-формате, то сегодня у Вас появилась возможность приобрести книгу В БУМАГЕ
Согласитесь, бумажная книга - это классика, это совсем другие чувства и ощущения при ее чтении. 
      
Материал, прочитанный в бумаге, запоминается и усваивается лучше, чем история, рассказанная килобайтами и пикселями. 
При чтении бумажных книг эффективность выполнения заданий на 7 процентов выше, чем при использовании гаджетов. 
      
Активность симпатической нервной системы (она возбуждает деятельность сердца) гораздо сильнее выражена при чтении бумажной книги - этот уровень повышается на 31,68%. 
Электронная книга стимулирует организм почти в два раза слабее - 17,23%. 
Это значит, что текст в бумаге воспринимается значительно ярче и в бОльшей степени заставляет сопереживать героям и рассказанным событиям.
Наконец, чтение бумажной книги - приятнее чисто эстетически!..
     
Итак, заказать БУМАЖНЫЙ вариант книги "Омикрон" можно:
      
1. На сайте издателя - "Литомир" - https://shop.litromi...зотерика-как-с/
2. В интернет-магазине "Лабиринт" - https://www.labirint.ru/books/762582/
      
Поспешите!
Тираж книги - всего 2 000 экземпляров, книга может очень быстро закончиться!

      
        
           

:excl:


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