Друзья!
На днях вышла в свет моя книга "Омикрон" - в БУМАЖНОМ формате.
Если раньше Вы могли прочитать книгу исключительно в электронном виде или послушать ее в аудио-формате, то сегодня у Вас появилась возможность приобрести книгу В БУМАГЕ.
Согласитесь, бумажная книга - это классика, это совсем другие чувства и ощущения при ее чтении.
Согласитесь, бумажная книга - это классика, это совсем другие чувства и ощущения при ее чтении.
Материал, прочитанный в бумаге, запоминается и усваивается лучше, чем история, рассказанная килобайтами и пикселями.
При чтении бумажных книг эффективность выполнения заданий на 7 процентов выше, чем при использовании гаджетов.
Активность симпатической нервной системы (она возбуждает деятельность сердца) гораздо сильнее выражена при чтении бумажной книги - этот уровень повышается на 31,68%.
Электронная книга стимулирует организм почти в два раза слабее - 17,23%.
Это значит, что текст в бумаге воспринимается значительно ярче и в бОльшей степени заставляет сопереживать героям и рассказанным событиям.
Наконец, чтение бумажной книги - приятнее чисто эстетически!..
Итак, заказать БУМАЖНЫЙ вариант книги "Омикрон" можно:
1. На сайте издателя - "Литомир" - https://shop.litromi...зотерика-как-с/
2. В интернет-магазине "Лабиринт" - https://www.labirint.ru/books/762582/
Поспешите!
Тираж книги - всего 2 000 экземпляров, книга может очень быстро закончиться!