Отправлено Вчера, 21:32

Друзья!

На днях вышла в свет моя книга "Омикрон" - в БУМАЖНОМ формате.



В БУМАГЕ.

Согласитесь, бумажная книга - это классика, это совсем другие чувства и ощущения при ее чтении. Если раньше Вы могли прочитать книгу исключительно в электронном виде или послушать ее в аудио-формате , то сегодня у Вас появилась возможность приобрести книгуСогласитесь, бумажная книга - это классика, это совсем другие чувства и ощущения при ее чтении.



Материал, прочитанный в бумаге, запоминается и усваивается лучше, чем история, рассказанная килобайтами и пикселями.

При чтении бумажных книг эффективность выполнения заданий на 7 процентов выше, чем при использовании гаджетов.



Активность симпатической нервной системы (она возбуждает деятельность сердца) гораздо сильнее выражена при чтении бумажной книги - этот уровень повышается на 31,68%.

Электронная книга стимулирует организм почти в два раза слабее - 17,23%.

Это значит, что текст в бумаге воспринимается значительно ярче и в бОльшей степени заставляет сопереживать героям и рассказанным событиям.

Наконец, чтение бумажной книги - приятнее чисто эстетически!..

Итак, заказать БУМАЖНЫЙ вариант книги "Омикрон" можно:

1. На сайте издателя - "Литомир" - https://shop.litromi...зотерика-как-с/

Поспешите!

Тираж книги - всего 2 000 экземпляров , книга может очень быстро закончиться!





