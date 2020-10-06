Дизайн любой сложности и вёрстка под любую CMS

Отправлено Сегодня, 18:19

Дизайн:

Создание логотипов

Создание аватарок

Оформление групп в социальных сетях

Создание баннеров

Создание дизайна сайтов

и другие услуги связанные с дизайном



Верстка сайтов, лендингов и отдельных страниц

А так же Внедрение/интеграция готового дизайна в популярные CMS:

Wordpress, Joomla, Dle и т.д.



Блочная

Кроссбраузерная (Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Mozilla, Internet Explorer, Safari и другие)

Адаптивная

соответствующая стандартам HTML5 и CSS3.



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По всем вопросам пишите



ICQ: @NZTMAN

Email: geo-bond777@yandex.ru

Telegram: @NZTMAN