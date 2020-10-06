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Дизайн любой сложности и вёрстка под любую CMS

Автор темы ITalien, Сегодня, 18:19

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#1 ITalien

ITalien

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Обычный

Отправлено Сегодня, 18:19

Дизайн:
Создание логотипов
Создание аватарок
Оформление групп в социальных сетях
Создание баннеров
Создание дизайна сайтов
и другие услуги связанные с дизайном

Верстка сайтов, лендингов и отдельных страниц
А так же Внедрение/интеграция готового дизайна в популярные CMS:
Wordpress, Joomla, Dle и т.д.

Блочная
Кроссбраузерная (Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Mozilla, Internet Explorer, Safari и другие)
Адаптивная
соответствующая стандартам HTML5 и CSS3.

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По всем вопросам пишите

ICQ: @NZTMAN
Email: geo-bond777@yandex.ru
Telegram: @NZTMAN

 


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