Дизайн любой сложности и вёрстка под любую CMS

Дизайн:
Создание логотипов
Создание аватарок
Оформление групп в социальных сетях
Создание баннеров
Создание дизайна сайтов
и другие услуги связанные с дизайном
Верстка сайтов, лендингов и отдельных страниц
А так же Внедрение/интеграция готового дизайна в популярные CMS:
Wordpress, Joomla, Dle и т.д.
Блочная
Кроссбраузерная (Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Mozilla, Internet Explorer, Safari и другие)
Адаптивная
соответствующая стандартам HTML5 и CSS3.
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По всем вопросам пишите
ICQ: @NZTMAN
Email: geo-bond777@yandex.ru
Telegram: @NZTMAN