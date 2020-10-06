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Бесплатный вебинар "Синдром обесценивания: диагностика и лечение"

Автор темы System ITC, Сегодня, 13:27

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 13:27

Многие из нас знакомы с обесцениванием – и мы сейчас не про рубль, нефть и золото, а про самих себя. Синдром обесценивания, как нежданный гость, который приходит без предупреждения в самый неподходящий момент и включает внутренний голос: «Да куда мне…», «Все так само собой получилось, я тут вроде и не при чем», «Другие умные/красивые/успешные, а я…», «У меня как обычно, все через…».

 

Обесценивая себя, мы притягиваем целый ворох других проблем, и, как снежный ком, они постоянно нарастают. Если вы готовы распрощаться с внутренним назойливым критиком, приглашаем вас на бесплатный вебинар «Синдром обесценивания: диагностика и лечение». Мы утверждаем, что есть простые способы справиться с самообесцениванием или вовсе перестать с ним встречаться, и мы с радостью расскажем вам, как это сделать при помощи коучинговых технологий.

 

Регистрация на вебинар:  system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...

 

Что вас ждет на вебинаре?

  • Что такое синдром обесценивания.
  • Почему мы обесцениванием себя и других.
  • Как распознать синдром обесценивания.
  • 5 способов избавиться от синдрома.
  • Как коучинг помогает справиться с самообесцениванием.
  • Технологии самокоучинга, применимые для синдрома обесценивания.

Каждый, кто придет на вебинар:

  • поймет, есть ли у него этот синдром;
  • получит алгоритм распознавания синдрома обесценивания в моменте;
  • получит 5 способов работы с синдромома так же список вопросов для самокоучинга;
  • наметит для себя ближайшие шаги по избавлению от синдрома обесценивания.

 

Регистрация на вебинар:  system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...

 

БОНУС! Памятка «5 способов избавиться от синдрома обесценивания», которая останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

 

Кому коучинг будет полезен:

  • всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;
  • всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
  • тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
  • тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;
  • всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;
  • всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;
  • родителям детей и, в особенности, подростков;
  • консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
  • владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
  • HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг принесет пользу в любой сфере. 2 часа вебинара – только конкретика и никакой «воды». Эти 2 часа могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно знаем точно – они пройдут не зря!

 

Регистрация на вебинар:  system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...

 

Ведущий – Анна Парьева

  • Коуч ACSTH (ICF)
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
  • Руководитель HR проектов
  • Автор и разработчик гибридных программ обучения
  • Автор статей для федеральных СМИ

 

Специализация в коучинге:

• Коучинг в HR

• Бизнес коучинг

• Коуч личностного роста

 

Дата и время: 14 октября 2020 года с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Андрей

Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

 

Регистрация на вебинар:  system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...

 


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