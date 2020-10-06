Отправлено Сегодня, 13:27

Многие из нас знакомы с обесцениванием – и мы сейчас не про рубль, нефть и золото, а про самих себя. Синдром обесценивания, как нежданный гость, который приходит без предупреждения в самый неподходящий момент и включает внутренний голос: «Да куда мне…», «Все так само собой получилось, я тут вроде и не при чем», «Другие умные/красивые/успешные, а я…», «У меня как обычно, все через…».

Обесценивая себя, мы притягиваем целый ворох других проблем, и, как снежный ком, они постоянно нарастают. Если вы готовы распрощаться с внутренним назойливым критиком, приглашаем вас на бесплатный вебинар «Синдром обесценивания: диагностика и лечение». Мы утверждаем, что есть простые способы справиться с самообесцениванием или вовсе перестать с ним встречаться, и мы с радостью расскажем вам, как это сделать при помощи коучинговых технологий.

Регистрация на вебинар: system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...

Что вас ждет на вебинаре?

Что такое синдром обесценивания.

Почему мы обесцениванием себя и других.

Как распознать синдром обесценивания.

5 способов избавиться от синдрома.

Как коучинг помогает справиться с самообесцениванием.

Технологии самокоучинга, применимые для синдрома обесценивания.

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Каждый, кто придет на вебинар:

поймет, есть ли у него э тот синдром;

получит алгоритм распознавания синдрома обесценивания в моменте;

получит 5 способов работы с синдромом , а так же список вопросов для самокоучинга;

наметит для себя ближайшие шаги по избавлению от синдрома обесценивания.

Регистрация на вебинар: system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...

БОНУС! Памятка «5 способов избавиться от синдрома обесценивания», которая останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

Кому коучинг будет полезен:

всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;

всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;

тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;

тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;

всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;

всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;

родителям детей и, в особенности, подростков;

консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;

владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;

HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг принесет пользу в любой сфере. 2 часа вебинара – только конкретика и никакой «воды». Эти 2 часа могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно знаем точно – они пройдут не зря!

Регистрация на вебинар: system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...

Ведущий – Анна Парьева

Коуч ACSTH ( ICF )

Сертифицированный бизнес-тренер

Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью

Руководитель HR проектов

Автор и разработчик гибридных программ обучения

Автор статей для федеральных СМИ

Специализация в коучинге:

• Коучинг в HR

• Бизнес коучинг

• Коуч личностного роста

Дата и время: 14 октября 2020 года с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Андрей

Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

Регистрация на вебинар: system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...