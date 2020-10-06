Обесценивая себя, мы притягиваем целый ворох других проблем, и, как снежный ком, они постоянно нарастают. Если вы готовы распрощаться с внутренним назойливым критиком, приглашаем вас на бесплатный вебинар «Синдром обесценивания: диагностика и лечение». Мы утверждаем, что есть простые способы справиться с самообесцениванием или вовсе перестать с ним встречаться, и мы с радостью расскажем вам, как это сделать при помощи коучинговых технологий.
Регистрация на вебинар: system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...
Что вас ждет на вебинаре?
- Что такое синдром обесценивания.
- Почему мы обесцениванием себя и других.
- Как распознать синдром обесценивания.
- 5 способов избавиться от синдрома.
- Как коучинг помогает справиться с самообесцениванием.
- Технологии самокоучинга, применимые для синдрома обесценивания.
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Каждый, кто придет на вебинар:
- поймет, есть ли у него этот синдром;
- получит алгоритм распознавания синдрома обесценивания в моменте;
- получит 5 способов работы с синдромом, а так же список вопросов для самокоучинга;
- наметит для себя ближайшие шаги по избавлению от синдрома обесценивания.
Регистрация на вебинар: system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...
БОНУС! Памятка «5 способов избавиться от синдрома обесценивания», которая останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.
Кому коучинг будет полезен:
- всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;
- всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
- тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
- тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;
- всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;
- всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;
- родителям детей и, в особенности, подростков;
- консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
- владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
- HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.
Как видите, коучинг принесет пользу в любой сфере. 2 часа вебинара – только конкретика и никакой «воды». Эти 2 часа могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно знаем точно – они пройдут не зря!
Регистрация на вебинар: system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...
Ведущий – Анна Парьева
- Коуч ACSTH (ICF)
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
- Руководитель HR проектов
- Автор и разработчик гибридных программ обучения
- Автор статей для федеральных СМИ
Специализация в коучинге:
• Коучинг в HR
• Бизнес коучинг
• Коуч личностного роста
Дата и время: 14 октября 2020 года с 12:00 до 14:00 по МСК
Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Андрей
Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06
Регистрация на вебинар: system-itc.ru/event/besplatnyj-vebi...