Отправлено Вчера, 21:42

Как выбрать измеритель артериального давления?

"Держите артериальное давление под контролем дома и в дороге!"

Вы боретесь с низким или слишком высоким кровяным давлением? Вам не обязательно идти сегодня в приёмную, чтобы ознакомиться с тем его точное состояние. Просто выберите подходящий счетчик - в Интернете доступно множество типов. Однако, мы рекомендуем заказывать только у проверенного интернет - магазина https://www.irrigato...ometry-cat.html

Все доступные тонометры (манометры) используют либо метод прослушивания (аускультации), либо осциллометрический метод, либо их комбинацию.

Подробнее о методике

В методе аускультации используется классический ртутный манометр в сочетании со стетоскопом. И хотя завоевывается максимальная точность, это относительно сложная процедура, подходящая для профессионального использования без в хирургических кабинетах и больницах. Уровень артериального давления определяется путем прослушивания кровотока в артерии руки и вычитания значений систолического и диастолического давления.

Большинство цифровых измерителей на рынке имеют встроенный осциллометрический метод. Проще говоря, он измеряет значение покачиваний артерии, по которым они определяют значения систолического и диастолического давления благодаря микрочипу. Более простые и дешевые тонометры имеют лишь один датчик, более продвинутые модели предлагают два датчика для большей точности.

На что ориентироваться при выборе

Кто будет пользоваться тонометром. Это будет очень важное решение. Вы должны определиться, какой длины должна быть манжета или понадобится ли запасная. Если вы не хотите иметь дело с разными размерами, выберите размер манжеты 22-42 см, который подойдет как детям, так и взрослым. Так называемая интеллектуальная манжета с более высокой истиной измерения также полезна благодаря большему охвату руки и способностью измерять давление практически в любом положении. Если вы используете сфигмоманометр с другими членами семьи, вы также оцените внутреннюю память. В нем хранятся результаты, назначенные отдельным пользователям.

Сложность при использовании. Решите, будет ли достаточно простой информации о ваших значениях давления или вам потребуются доборные функции. Это может быть сохранение значений в памяти и их сравнение во времени, предупреждение о критических значениях, экспорт данных на компьютер или возможность восстанавливать для другого человека.

Если вы заботитесь о максимально точном измерении, классический ртутный прибор всегда будет лучшим. Хотя он может показаться устаревшим и для работы с ним вам потребуется медицинская подготовка, он даст наиболее точные результаты.

Простота эксплуатации и управления. Поскольку манометр будет устанавливаться на одной из ваших рук, важна простота эксплуатации. Это подобает быть легко и, прежде всего, управляемо одной рукой. В идеале вам не нужно нажимать более одной кнопки для определения давления.

Качественная обработка и запчасти. Устройство будет контактировать с вашей кожей, поэтому оно должно быть изготовлено не только из приятного, но, прежде всего, из клинически протестированного материала. Немаловажно и качество выполнения - отдельные детали должны подходить друг к другу, все должно быть надежно застегнуто, в том числе и манжета. Дисплей должен быть четким, и вы всегда должны знать, что он вам показывает.

В случае запасных чисел обратите внимание на манжеты - будь то размеры для вас или других пользователей. Также узнайте о вариантах замены дисплея.

Типы счетчиков

В первом случае мы делим манометры по месту их крепления в руке.

Наручные измерители значительнее подходят для пожилых людей и людей, которые могут страдать сердечной аритмией. Они могут быть как цифровыми, так и аналоговыми (ртутные). Как правило, они более точны, чем наручные, и имеют лучшее оборудование. Их можно применить для домашних измерений, но вы также можете найти их в хирургических кабинетах.

Наручные тонометры обычно являются более простыми механизмами для домашнего использования. Практически все без исключения они цифровые, и их главное преимущество - портативность и хранение. Поэтому они - выбор живых спортсменов. Часто они имеют только основные функции и немного менее точны по сравнению с моделями для рук.

Мы также разделяем манометры в зависимости от того, как они держут под контролем давление и какую технологию они используют.

В хирургии используются тонометры ртутные. Если они вам интересны, знайте, что ртутные модели нельзя продавать частным лицам.

Цифровые тонометры - наиболее расхожий тип счетчиков, используемых в хирургических кабинетах и во многих домах. Для работы им требуется питание, но они просты, точны и, прежде всего, никоим образом не контачат с ртутью.

Функциональность аппаратов

Многопользовательская память - это функция, которая позволяет вам заштуковать манометр для нескольких людей, например членов семьи. Устройства также могут иметь дополнительную функцию "Гость", при которой измерения может выполнять случайный человек, например, посетитель. История измеренных величин - одна из самых полезных функций. Он записывает измеренные значения с течением времени и, таким образом, позволяет отслеживать, улучшаются ли значения. Обычно счетчики предлагают память на один-одинешенек человека и 30-60 измерений. Однако более продвинутые модели предлагают до 100 значений для двух пользователей. Если вы хотите подробно контролировать свое артериальное давление и также сообщить об этом своему врачу, вас заинтересуют устройства, те что могут передавать данные на ПК.. Производитель обычно поставляет дополнительное программное обеспечение для устройства, которое вы сначала устанавливаете на свой компьютер, а затем вы можете передавать записанные значения, чаще всего через USB-разъем или беспроводную технологию.

Источник питания

Практически все манометры питаются от батареек. Разумеется, они должны быть максимально высокого качества, чтобы не ударить устройство. Однако, некоторые счетчики также могут получать питание непосредственно от сети с помощью адаптера , который обычно поставляется вместе с самим счетчиком.

Пока что малоизвестное решение питается от солнечных батарей, где достаточно оставить счетчик на достаточное время в освещенном месте.

Полезные советы

Всегда устанавливайте счетчик правильно

В каждом изделии есть инструкция со схемой, куда и как одевать манжету. Всегда следуйте ей, иначе вы можете получить искаженные или трудно в свете жить сиротинушке неверные результаты. В комплект обычно входит только одна манжета, можно приобрести другую. Однако, размеры могут отличаться и их обозначение такое же, как и в случае с одеждой: XS, S, M, L и, возможно, XL.

Наиболее распространены тонометры с манжетой размера М и длиной 22-32 см. Среди аксессуаров вы найдете дополнительные манжеты, замещающие, например, сразу два размера, или, наоборот, манжеты на детские или очень тонкие ручки с окружностью 17-22 см. Манометры на запястье обычно имеют одну несменную манжету с окружностью 12-23 см.

Пригодность тонометра при сердечной аритмии

Вы также можете использовать манометр, если страдаете сердечной аритмией. Однако, выберите модель руки и ту, для которой есть вразумительная информация, которую позволяют измерения в случае аритмии. В спецификации продукта это называется "устойчивостью к аритмии". В идеале прибор должен иметь два датчика или сочетать методы измерения с прослушиванием и колебаниями.

Клинические испытания

Независимо от того, уделяете ли вы внимание точности данных или безопасности для здоровья, всегда ищите конкретную информацию о клинических испытаниях или сертификации. Это касается вашего здоровья, поэтому не бойтесь спросить продавца.