Отправлено Сегодня, 01:54

Техническая инспекция дорожного движения

Поправки к законам Российской Федерации в 2020 году также предусматривают технический осмотр на дорожных полосах России. Что проверяется на транспортном средстве, при каких обстоятельствах проверка проводится с помощью мобильной инспекционной группы, станции технического осмотра или других лиц, каковы обязанности водителя? Кто и на каком основании может проводить технический осмотр на дорогах.

При контроле над безопасностью и плавностью движения на дорогах, сотрудники полиции Российской Федерации в служебной форме имеют право, среди прочего, вызвать водителя транспортного средства для проведения технического осмотра дорожной полосы.

Обязанности водителя.

- технический осмотр дороги.

- проверка расположения, крепления или закрепления груза.

- проверка веса транспортного средства или состава транспорта, проверка соотношения масс транспортных средств состава «подразделения», проверка распределения массы между осями, группами осей, колесами или группами колес.

- проверка габаритов транспортного средства или состава транспортных средств, включая груз, или проверку соблюдений условий соединения автотранспорта в составе.

Что подразумевается под техническим осмотром дороги?

- проверка технического состояния и работоспособности автомобиля.

- проверка систем, узлов и отдельных технических агрегатов автомобиля и их воздействия на окружающую среду. На нашем сайте, вы можете сделать карту техосмотра

Примечание. если цель придорожной инспекции не может быть достигнута с помощью специальных средств или оборудования, имеющихся у сотрудника полиции на месте инспекции, и есть разумные сомнения в технической пригодности транспортного средства, придорожная инспекция также может быть проведена

- с помощью мобильного блока управления.

- на посту техосмотра.

- на станции измерения выбросов или, в случае проверки записывающего оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- в авторизованном метрологическом центре. На нашем сайте, вы можете купить техосмотр для осаго.

Что происходит при обнаружении опасной неисправности?

Если технический осмотр на дороге или выяснении дорожного – транспортного происшествия выявляет опасный дефект, который в силу своего характера или степени значительно увеличивает риск для безопасности дорожного движения или неблагоприятного влияние эксплуатации транспортного средства на окружающую среду, сотрудник полиции «задерживает» свидетельство о регистрации транспортного средства с указанием такого дефекта, и выдачей документа водителю транспортного средства или «оператору» при его наличии.