Сервис автоматического постинга Novapress

Отправлено Вчера, 22:49

Novapress — обзор сайта для автопостинга

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В Novapress Publishing можно автоматизировать процесс публикаций во многих популярных соцсетях. Всего их восемь:



Подключаются очень просто, достаточно кликнуть на нужную плитку и в зависимости от соцсети, которую нужно привязать, разрешить приложению узнать информацию о профиле и получить доступ к нему. Это необходимо для публикаций от имени вашего профиля, группы (или групп) и страниц. В рабочей области можно выбрать подключенную страницу и использовать ее в публикациях.

Кроме возможности настроить и отложить посты, Novapress предлагает пользователям удобное решение по копированию информации с сайтов или видеохостингов:







Последнее очень удобно, если тематика паблика/пабликов/групп или страницы связана с видеоблогингом или другой областью с видео. Также можно дублировать информацию с ВК или Инстаграма.



Чтобы непосредственно приступить к постингу и автоматизации необходимо создать новый проект. Сделать это можно нажав «Добавить проект», и после как-нибудь назвав его:





После этого выбираем нужные соцсети или страницы







У выбранной страницы или страниц можно добавить нужные группы и выбрать источники информации (rss-лента, видеохостинги или соцсети), откуда будет происходить загрузка постов.







Сам пост можно написать, кликнув в пустое поле. В открывшемся окошке настраивается время публикации и можно выбрать время удаления. Если запись рекламная или продвигается на платной основе, при публикации это можно отметить. Так же есть возможность добавить опрос, геометку, репост и пр.







У созданного проекта широкие настройки. В первую очередь, полезна будет автопубликация, где выбирается промежуток времени и периодичность постов; либо же можно сделать публикацию по одной записи в день в указанные дни.















Если необходимо временно приостановить посты, можно настроить паузу в определенные дни и время. Настройке так же поддается порядок постов. Их можно менять местами или перемешать в случайном порядке.



Настроить можно и формат записей, чтобы они публиковались в каком-нибудь едином настраиваемом стиле.







Чтобы посты не украли, есть удобный редактор водяных знаков. Водяным знаком может выступать какой-либо текст (например, айди канала или страницы) или изображение.







Не менее полезна сокращалка ссылок, где можно выбрать, как пример для ВК, три разных сервиса — vk.cc / bit.ly и tinyurl.

Есть интеграция с Гугл Аналитикой, в Novapress можно вписать свою кампанию (UTM-метки).

Кроме остального: можно сделать архив записей, отправка в который задается отдельно. При этом в соцсетях такие записи не публикуются. Чтобы самому не заниматься настройкой и дальнейшим поддержанием постинга, можно пригласить сотрудника, который будет этим заниматься. Это обычная практика, если есть много страниц и на всех одного человека не хватает.

В целом Novapress — удобный сервис, позволяющий автоматизировать публикации во множестве соцсетей (включая Телеграм), а также продумать контентную составляющую на недели, а то и месяцы вперед.



У сервиса три тарифных плана. Самый максимум по страницам, естественно, будет на самом продвинутом и дорогом по сравнению с остальными:





Но в руках профессионала затраты на Стандартный тариф себя быстро и сполна окупят, учитывая широкие возможности Новапресс.





Сервис не мой, пост размещён в рекламных и ознакомительных целях.

Сообщение отредактировал botreg: Вчера, 22:49