Заработок на платных номерах или “разговоры для взрослых”

Отправлено Сегодня, 10:13

Рассмотрим классические прямые номера и предоплату.

Сейчас неплохо идет Секс по телефону по ПРЕДОПЛАТЕ

Это горадо дешевле для клиента и выгоднее для партнера, так как операторы не забирают около половины стоимости минуты.

Выплаты 10руб/мин на старте, это не предел. Готовый лендинг или код для размещения на собственном сайте.

Воспользоваться услугой могут русскоговорящие из разных стран. Т.е. сама услуга проставляется на русском языке. Отслеживать заказы звонков можно в режиме реального времени. На обычных платных номерах для дозвона только одна страна.

Вставляете код кнопки на сайте «Заказать звонок, перезвонить» итд, итп…

Нажав на кнопку, клиент проследует на удобную форму где вводит свой номер телефона и закрепляется за партнером.

Клиенту можно оплатить желаемое количество минут, проверить баланс или связаться с девушкой. Девушка перезваниваем ему САМА, абонент НЕ ТРАТИТ на связь.

Кому интересно переходим по ссылке http://sexallo.ru/partner/

Выбираем «Предоплата».

Заполняем всего 4 поля: ФИО, Email, Телефон, WMR и получаем доступ к партнерке

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Кому нужны обычные классические номера, советую http://callpartner.biz

Особенно актуально если это печатное СМИ и ориентир поставлен на старшее поколение традиционно почитывающее желтую прессу в туалете. Но и в интернете рекламировать номера выгодно, можно протащить их текстом там где ссылки запрещены.

Все номера круглосуточные, без платы за межгoрoд, конфиденциально. Когда услуга качественная и без всяких сюрпризов, типа платных подписок и обмана по стоимости – появляются довольные постоянные клиенты.

Абсолютно легально, честно, без подписок, обмана и скрытых платежей. И самое главное – никаких запретов и ограничений. Лучше все это писать в объявлении, повысится конверт. В рекламе обязательно писать: «Услуга платная, 18+» Стоимость минуты указывать по желанию.

Тестируйте пожалуйста, вот вам пример услуг.

Номера секс по телефону в РОССИИ:

8-809-505-3572 (45 руб/мин + НДС)

2+1 секс с двумя девушками 8-809-505-6530 (69 руб/мин + НДС)

с мужчинами для девушек 8-809-505-4866 (55 руб/мин + НДС)

для УКРAИНЫ:

0-900-900-649 (30 гривен/мин)

Выплаты ежемесячные. Происходят автоматически (ничего запрашивать не надо).

При трафике более 1000 минут на номере — возможны индивидуальные условия.

Минималки на вывод нет по коротким номерам и предоплате.

Вот так выглядит стата по короткому номеру:

Средняя выплата по всем партнерам — около 10000 руб.

Тут правда надо оговориться, что очень многое зависит от мест размещения рекламы. Поэтому спред большой. Кому-то выплата более 100 000, а у кого-то 200 руб.

Обе партнерки абсолютно легальные, поэтому их запросто пропускают в Яндекс.Директе. Вот если бы можно было сократить расходы на рекламу процентов на 10-20, тогда даже убыточные компании стали бы давать прибыль, а прибыльные стали бы еще прибыльнее. Такую возможность дает http://adw-kupon.ru/ советую ознакомиться.