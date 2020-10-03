Новинка! Deriv - Форекс, сырьевые товары, акции, синтетические индексы

Отправлено Сегодня, 10:13

Ребрендинг Binary в Deriv 2020.

Deriv.com - брокера Binary.com Обзор торговой платформы- брокера

Более 20 лет на рынке

Более 100 активов

Торговля 24/7, лучшие цены, низкие спреды

Торговля Форекс, сырьевыми товарами, акциями и синтетическими индексами

MyLead (все уже там) - рекомендую! Заработать на привлечении клиентов в торговую платформу можно через CPA сеть(все уже там) - рекомендую!

Основные улучшения, кратко:

- Возможность выбора актива из папки "Favorites"

- Удобные отчеты по сделкам

- Возможность выбора фона и времени окончания свечи

- Большой график

- Удобное меню выбора условий сделки

- Большой выбор инструментов - индикаторы, инструменты рисования

- Понятный и простой способ переключения на другой тип счета, перевода средств между счетами, открытия нового счета

Самый огромный плюс новой платформы - очень удобный вариант торговли опционов "Касание/Нет касания"

Расширенный ряд продуктов и новые виды контрактов

Новые удобные способы пополнения счета и вывода средств

Современные, доступные, гибкие и надежные торговые платформы

Профессиональная служба поддержки клиентов, доступная 24/7

ТРЕЙДИНГ

DTrader

DBot

DMT5

SmartTrader