Новинка! Deriv - Форекс, сырьевые товары, акции, синтетические индексы

Ребрендинг Binary в Deriv 2020.
Обзор торговой платформы Deriv.com - брокера Binary.com
Более 20 лет на рынке
Более 100 активов
Торговля 24/7, лучшие цены, низкие спреды
Торговля Форекс, сырьевыми товарами, акциями и синтетическими индексами
Заработать на привлечении клиентов в торговую платформу можно через CPA сеть MyLead (все уже там) - рекомендую!
Основные улучшения, кратко:
- Возможность выбора актива из папки "Favorites"
- Удобные отчеты по сделкам
- Возможность выбора фона и времени окончания свечи
- Большой график
- Удобное меню выбора условий сделки
- Большой выбор инструментов - индикаторы, инструменты рисования
- Понятный и простой способ переключения на другой тип счета, перевода средств между счетами, открытия нового счета
Самый огромный плюс новой платформы - очень удобный вариант торговли опционов "Касание/Нет касания"
Расширенный ряд продуктов и новые виды контрактов
Новые удобные способы пополнения счета и вывода средств
Современные, доступные, гибкие и надежные торговые платформы
Профессиональная служба поддержки клиентов, доступная 24/7
ТРЕЙДИНГ
DTrader
DBot
DMT5
SmartTrader
http://mir-betting.ru/deriv.html - это новая торговая платформа, разработанная Deriv Group, одной из наиболее титулованных компаний в сфере онлайн трейдинга.