Гарантированное восстановление данных

Лаборатория цифровой криминалистики Gross предлагает свои услуги в сфере восстановления данных:
- HDD-дисков;
- DVD/CD-дисков;
- флешек;
- видеорегистраторов;
- мобильных устройств.
Все детали на сайте: https://g-ross.com.ua/
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Отправлено Сегодня, 18:59
Лаборатория цифровой криминалистики Gross предлагает свои услуги в сфере восстановления данных:
- HDD-дисков;
- DVD/CD-дисков;
- флешек;
- видеорегистраторов;
- мобильных устройств.
Все детали на сайте: https://g-ross.com.ua/
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