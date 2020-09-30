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Гарантированное восстановление данных

Автор темы Yceyandra, Сегодня, 18:59

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#1 Yceyandra

Yceyandra

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Отправлено Сегодня, 18:59

Лаборатория цифровой криминалистики Gross предлагает свои услуги в сфере восстановления данных:

- HDD-дисков;

- DVD/CD-дисков;

- флешек;

- видеорегистраторов;

- мобильных устройств.

Все детали на сайте: https://g-ross.com.ua/


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