Партнерская программа сайта знакомств RusDate

Отправлено Сегодня, 12:31

Всем привет!

Хочу рассказать о партнерской программе сайта знакомств RusDate - partners.rusdate.net

Мы занимаемся развитием платформы с 2008 года (более 1.5 миллиона пользователей на разных языках), достигли значительных успехов в монетизации. На сайте пользователи из разных стран: США, Канада, Израиль, Германия, Италия, Франция, Украина, Россия, другие страны Европы и СНГ. Так же, у нас есть 5 приложений (доступные в Google Play/App Store).

1. Наша бизнес модель отличается от принятых на рынке.

На сайте и в приложении действует платная подписка (женщины до 41 не платят). Установка приложения и регистрация бесплатны, но чтобы использовать все опции нужен абонемент. Бесплатно можно добавлять фото и оценивать других пользователей, отправлять стандартные фразы для привлечения внимания. Лишь когда пользователь хочет открыть чат для свободной переписки, нужно купить абонемент. Модераторы проверяют все фото и тексты вручную. Сам факт оплаты отсекает "халявщиков", что повышает уровень сайта - в итоге остается качественная база пользователей, которые оплачивают абонемент.

Все страны поделены на 3 категории в зависимости от благосостояния жителей. Стоимость подписки автоматически подстраивается под страну – например абонемент в СНГ и арабских странах стоит около $5 в месяц, $24 для пользователей с русским интерфейсом из США, Канады, Европы и других стран.

Система подбирает оптимальные платежные методы, наиболее распространенные в этой стране. Приоритет отдается методам, которые позволяют автоматическое продление – кредитные карты, PayPal и т.д.

Мы предлагаем 40% доходов от направленных вами пользователей, которые приобрели абонемент (на неделю, месяц, 3 месяца, 6 или год). Так же, платим 10% от доходов партнеров, которых вы привели. Выплаты - раз в месяц на банковскую карту или электронный кошелек: WebMoney, PayPal, Яндекс.Деньги, Qiwi.

2. В нашей системе можете направлять трафик на любой из локальных брендов, все доходы видны в личном кабинете партнера.

Локальный бренд - версия сайта, "заточенная" под определенную страну. Преимущество в том, что пользователи чувствуют, что это наиболее релевантные знакомства для их страны, в итоге конверсия выше. Примеры: mahabbat.kz – Казахстан, ukrdate.net – Украина, rusdate.de – Германия, rusdate.ca – Канада, rusdate.us – США, rusdate.co.il – Израиль и т.п.

Если трафик смешанный, направляйте на rusdate.net – сайт сам определит по IP страну пользователя и покажет ему анкеты из его города. Если у вас есть трафик из других стран, наша система готова принять и его – 123date.me для англоязычного трафика, ahlam.net для арабского, gayfriendly – для однополых знакомств.

Все достоинства платформы расписаны на сайте партнерки. М открыты для диалога, и с радостью выслушаем ваши пожелания. Регистрируйтесь! Будем рады работать и зарабатывать вместе!

По всем вопросам пишите в скайп: partnersdatesupport или на почту: partners@datesupport.net