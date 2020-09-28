G-mobile.biz – превращаем операторский трафик в золото

Сайты приносят копейки? Попадают под блоки ПС? Выплаты только с холдом, в выходные и праздники не достучаться до поддержки?
Welcome в ПП, где твоё участие ценится и оплачивается – G-Mobile.biz.
Полгода мы работаем в жёстком привате, сейчас готовы принимать новых участников. Трёп не по нашей части, поэтому коротко по преимуществам и условиям.
Наши преимущества:
- нет холда - платим каждый день;
- защита от санкций ПС (не забираем трафик с Яндекса. Да, не новость, но "осечек" не было);
- для ТП вы не "очередной" клиент, а полноправный участник партнёрки - цель, чтобы вы были в максимальном плюсе.
Условия:
- принимаем ресурсы даже с небольшим объемом, и 100 посетителей можно монетизировать;
- выкупается операторский мобильный траф (в простонародье - wap);
- принимаются сайты 18+, видео, музыкальной, игровой, гдз и универсальной тематик;
- создадим кастомы под ваш сайт;
- забираем только тот трафик, на который есть решения;
- работаем по РФ и СНГ.
Система рефералов присутствует.
Средний доход с 1к кликов - $5.
Ставите безопасный код и выводите средства. Регулярно.
На все вопросы готова ответить внимательная и вежливая техническая поддержка:
@Gmobilebiz в ТГ
support@g-mobile.biz на почте
.cid.37a8717e3a1e03d9 в Skype.