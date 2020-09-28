G-mobile.biz – превращаем операторский трафик в золото

Отправлено Вчера, 15:17

Сайты приносят копейки? Попадают под блоки ПС? Выплаты только с холдом, в выходные и праздники не достучаться до поддержки?

Welcome в ПП, где твоё участие ценится и оплачивается – G-Mobile.biz.

Полгода мы работаем в жёстком привате, сейчас готовы принимать новых участников. Трёп не по нашей части, поэтому коротко по преимуществам и условиям.

Наши преимущества:

- нет холда - платим каждый день;

- защита от санкций ПС (не забираем трафик с Яндекса. Да, не новость, но "осечек" не было);

- для ТП вы не "очередной" клиент, а полноправный участник партнёрки - цель, чтобы вы были в максимальном плюсе.

Условия:

- принимаем ресурсы даже с небольшим объемом, и 100 посетителей можно монетизировать;

- выкупается операторский мобильный траф (в простонародье - wap);

- принимаются сайты 18+, видео, музыкальной, игровой, гдз и универсальной тематик;

- создадим кастомы под ваш сайт;

- забираем только тот трафик, на который есть решения;

- работаем по РФ и СНГ.

Система рефералов присутствует.

Средний доход с 1к кликов - $5.

Ставите безопасный код и выводите средства. Регулярно.

На все вопросы готова ответить внимательная и вежливая техническая поддержка:

@Gmobilebiz в ТГ

support@g-mobile.biz на почте

.cid.37a8717e3a1e03d9 в Skype.