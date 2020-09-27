Lead5.ru - новая партнерка с уникальными офферами

Отправлено Сегодня, 08:01

Lead5- CPA с уникальными офферами от прямых рекламодателей.

На данный момент открыты 3 основных оффера в разных направлениях:

1. Автомобильная товарка - AvtoRamki.com

Интернет-магазин номерных автомобильных рамок с онлайн оплатой на сайте.

Вознаграждение: 20% с покупки любого товара в магазине ( ср. с продажи 300 руб.).

ГЕО: Россия. Цикл сделки минимальный. Условия выплат: холд 1 день, выплата раз в сутки.

2. Услуги физикам/юрикам - ContPact.com

Онлайн сервис по заказу составлению индивидуальных договоров юристами.

Вознаграждение: 10% с заказа на разработку договора (ср. с продажи 700 руб.).

ГЕО: Россия. Цикл сделки 1 неделя. Условия выплат: холд 1 день, выплата раз в сутки.

3. Онлайн курсы/тренинги - Vikasa.Online

Англоязычный онлайн тренинг для йога учителей от известного в Азии ретрита "Викаса".

За продажу любого курса вознаграждение 20% (15.000 руб. за продажу основного продукта).

ГЕО: Весь мир. Англоязычная аудитория. Условия выплат: холд 1 день, выплата раз в неделю.

Поддержка по всем вопросам, выплаты без задержек, особые условия и бонусы нашим партнерам.

Сообщение отредактировал Lead5: Сегодня, 08:02