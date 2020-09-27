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Lead5.ru - новая партнерка с уникальными офферами

Автор темы Lead5, Сегодня, 08:01

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#1 Lead5

Lead5

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Отправлено Сегодня, 08:01

Lead5- CPA с уникальными офферами от прямых рекламодателей.

 

На данный момент открыты 3 основных оффера в разных направлениях:

 

1. Автомобильная товарка - AvtoRamki.com

 

Интернет-магазин номерных автомобильных рамок с онлайн оплатой на сайте.

 

Вознаграждение: 20% с покупки любого товара в магазине ( ср. с продажи 300 руб.).
ГЕО: Россия. Цикл сделки минимальный. Условия выплат: холд 1 день, выплата раз в сутки.

 

2. Услуги физикам/юрикам - ContPact.com

 

Онлайн сервис по заказу составлению индивидуальных договоров юристами.

 

Вознаграждение: 10% с заказа на разработку договора (ср. с продажи 700 руб.).
ГЕО: Россия. Цикл сделки 1 неделя. Условия выплат: холд 1 день, выплата раз в сутки.

 

3. Онлайн курсы/тренинги - Vikasa.Online

 

Англоязычный онлайн тренинг для йога учителей от известного в Азии ретрита "Викаса".

 

За продажу любого курса вознаграждение 20% (15.000 руб. за продажу основного продукта).
ГЕО: Весь мир. Англоязычная аудитория. Условия выплат: холд 1 день, выплата раз в неделю.

 

Поддержка по всем вопросам, выплаты без задержек, особые условия и бонусы нашим партнерам.


Сообщение отредактировал Lead5: Сегодня, 08:02

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