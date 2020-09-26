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CPA.HOUSE - топовая cpa-сеть с высокими отчислениями и лучшими предлож

Автор темы PushHouse, Сегодня, 19:52

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#1 PushHouse

PushHouse

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Отправлено Сегодня, 19:52

Команда Push.house рада представить  Вам:

 

CPA.HOUSE -  топовая  СРА сеть с с высокими отчислениями и лучшими предложениями.

 

Что мы предлагаем ;)

Высокие cтавки

Мы даем вебмастерам максимально большие ставки.

Лей к нам и получай сумасшедший ROI!

 

Быстрые выплаты

100% без задержек.

 

Космический аппрув

Процент подтверждения заказов на порядок выше чем у конкурентов.

 

Что ждет Вас внутри ;)

Дашборд, который помогает увеличивать ROI

- Подробная статистика

Статистика в реальном времени, удобные отчеты, нет потери кликов. Свои технические решения лучше посредников.

- Аналитика аудитории

Получай первичные данные прямо из нашей CRM и таргетируй кампании максимально прицельно.

- Вывод средств

Мы выведем твои средства на любые платежные системы.

- Реф система 3%

Привлекайте новых веб мастеров и получайте прибыль пожизненно.

 

Мы держим постоянный контакт с нашими партнёрами (вебмастерами, арбитражниками) и пытаемся сделать нашу сеть максимально удобной для вас.

 

Что вы получите, зарегистрировавшись прямо сейчас?

 - Быстрый старт

10 минут от регистрации до первого заработка. Быстрая модерация источников. Персональный менеджер.

- Ежедневные выплаты

Высокие ставки и выплаты любым удобным способом. Индивидуальные условия.

-Индивидуальные условия

Эксклюзивные предложения, ставки, промо и лендинги.

 

Мы даем вебмастерам максимально большие ставки. Лей к нам и получай сумасшедший ROI!

Наш чат открыт для Вас 24/7: https://t.me/cpa_house

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