Программа, бот для склика Google Ads (проверенная версия списания сред

Отправлено Сегодня, 11:04

В продаже программа бот по склику рекламы в google Ads

Разработка велась 8 месяцев, для 100% проверки и оттачивания методологии анонимизации пользователей и потоков

Проведено более 10 тестов на списание средств, и не возврата со стороны Google ads

Что программа может делать:

Скликивает бюджеты конкурентов

Убирает с платном выдачи конкурентов (в 100 запросах, конкуренты попадаются не 100 раз, а 50-25-10, зависит от Семантики, объема запросов в сутках, бюджетов на компании у конкурентов на день)

Повышает стоимость конверсии для конкурентов (в конверсию входит 25%-75% кликов от бота что пропорционально увеличивает стоимость реальной конверсии)

Заставляет конкурентов выключать рекламу в плане ее невыгодности (если они следят за ее эффективностью). Если не следут то 3-5 месяцев и бюджетов недостаточно чтобы вести HR в Google Ads для мелкого бизнеса или если нет твердых других каналов.

Функционал

Работа в потоках

разные фингерпринты (Gogole Analytics видит как разных юзеров)

разрешениями, браузерами, ОС, устройствами

работает на мобильных прокси (приватных, с урлом запросом для смены IP)

Работает с паблик движок естественного поведения человека, который сам подгружается с источника

Проводит на сайте от 1 до 8 минут, что дает полное естественное поведение

Делает 2-5 клика за сессию, что дает полное естественное поведение

Возможности:

Можно работать с любым ГЕО (указывает адрес google в той зоне что вам нужно)

ГЕО также присваивается с помощью Гео определение мобильных прокси (города к примеру)

ГЕО можно присваивать доп. словом в поисковой фразе

Работаем по 8 потоков, чтобы охватить всю рекламу на 1 странице выдачи, Если ее меньше, кликает ТОЛЬКО на рекламу

1 программа в 8 потоков, за 8 часов реализует 200-300 кликов

На сервер или на ПК, можно ставить и запускать 3-6 версий программ, чтобы увеличить обьем кликов в час и день

Видео презентация работы программы: есть в канале программы - https://t.me/googleadspush

Оценка списывания по Google ads

Предварительно до момента последних улучшений, в программе показывало 100 кликов по 1 домену, в панели Google Ads через 1 день показывало списание 40 кликов (то есть 40%)

После внедрений новых моментов анонимизации, процент должен быть выше, тесты с бюджетами более не проводили (последние тесты 07.2020 с реально списанными деньгами в google ads)

Пример рабочего стека

Сервер на i7, 16gb оперативки, канал 100mb

Мобильные прокси (1 программа запущенная = 1 моб. прокси)

фингерпринт (40$ на 3 месяца)

файл с ключевыми словами

файл с whitelist (сайты которые бот не кликает)

По стеку

- 6 программ в 8 часов, могут реализовывать 1600-2400 кликов (это минимум 640-960 реально оплаченных в Google Ads)

а если два стека таких - могут реализовывать 3200-4800 кликов (это минимум 1280-1920 реально оплаченных в Google Ads)

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Стоимость и варианты покупки

- Программа продается на 1 лицензию на всегда, стоимость 500$

- Обновления планируются программы каждый квартал, обновление программы будет стоить 250$ за раз

Оплата возможна

биткоин

webmoney

Яндекс деньги

qiwi

Всем покупателям доступна будет, закрытая группа в телеграм, для обсуждения решений, запросов на улучшение и оптимального фидбека от покупки

Для отзыва: готов выдать пользователю с хорошей репутацией и которые имеет необходимые ресурсы для должного тестирование программы.

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Контакты:

телеграм - @alexgads

почта - alexgads4@gmail.com