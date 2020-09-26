Программа, бот для склика Google Ads (проверенная версия списания сред

В продаже программа бот по склику рекламы в google Ads
Разработка велась 8 месяцев, для 100% проверки и оттачивания методологии анонимизации пользователей и потоков
Проведено более 10 тестов на списание средств, и не возврата со стороны Google ads
Что программа может делать:
- Скликивает бюджеты конкурентов
- Убирает с платном выдачи конкурентов (в 100 запросах, конкуренты попадаются не 100 раз, а 50-25-10, зависит от Семантики, объема запросов в сутках, бюджетов на компании у конкурентов на день)
- Повышает стоимость конверсии для конкурентов (в конверсию входит 25%-75% кликов от бота что пропорционально увеличивает стоимость реальной конверсии)
- Заставляет конкурентов выключать рекламу в плане ее невыгодности (если они следят за ее эффективностью). Если не следут то 3-5 месяцев и бюджетов недостаточно чтобы вести HR в Google Ads для мелкого бизнеса или если нет твердых других каналов.
Функционал
- Работа в потоках
- разные фингерпринты (Gogole Analytics видит как разных юзеров)
- разрешениями, браузерами, ОС, устройствами
- работает на мобильных прокси (приватных, с урлом запросом для смены IP)
- Работает с паблик движок естественного поведения человека, который сам подгружается с источника
- Проводит на сайте от 1 до 8 минут, что дает полное естественное поведение
- Делает 2-5 клика за сессию, что дает полное естественное поведение
Возможности:
- Можно работать с любым ГЕО (указывает адрес google в той зоне что вам нужно)
- ГЕО также присваивается с помощью Гео определение мобильных прокси (города к примеру)
- ГЕО можно присваивать доп. словом в поисковой фразе
- Работаем по 8 потоков, чтобы охватить всю рекламу на 1 странице выдачи, Если ее меньше, кликает ТОЛЬКО на рекламу
- 1 программа в 8 потоков, за 8 часов реализует 200-300 кликов
- На сервер или на ПК, можно ставить и запускать 3-6 версий программ, чтобы увеличить обьем кликов в час и день
Видео презентация работы программы: есть в канале программы - https://t.me/googleadspush
Оценка списывания по Google ads
Предварительно до момента последних улучшений, в программе показывало 100 кликов по 1 домену, в панели Google Ads через 1 день показывало списание 40 кликов (то есть 40%)
После внедрений новых моментов анонимизации, процент должен быть выше, тесты с бюджетами более не проводили (последние тесты 07.2020 с реально списанными деньгами в google ads)
Пример рабочего стека
- Сервер на i7, 16gb оперативки, канал 100mb
- Мобильные прокси (1 программа запущенная = 1 моб. прокси)
- фингерпринт (40$ на 3 месяца)
- файл с ключевыми словами
- файл с whitelist (сайты которые бот не кликает)
По стеку
- 6 программ в 8 часов, могут реализовывать 1600-2400 кликов (это минимум 640-960 реально оплаченных в Google Ads)
а если два стека таких - могут реализовывать 3200-4800 кликов (это минимум 1280-1920 реально оплаченных в Google Ads)
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Стоимость и варианты покупки
- Программа продается на 1 лицензию на всегда, стоимость 500$
- Обновления планируются программы каждый квартал, обновление программы будет стоить 250$ за раз
Оплата возможна
- биткоин
- webmoney
- Яндекс деньги
- qiwi
Всем покупателям доступна будет, закрытая группа в телеграм, для обсуждения решений, запросов на улучшение и оптимального фидбека от покупки
Для отзыва: готов выдать пользователю с хорошей репутацией и которые имеет необходимые ресурсы для должного тестирование программы.
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Контакты:
телеграм - @alexgads
почта - alexgads4@gmail.com