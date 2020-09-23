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Работа в команде(online)

Автор темы ambassador, Вчера, 22:00

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#1 ambassador

ambassador

    Новичок

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  • Pip
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Обычный

Отправлено Вчера, 22:00

Приветствую из-за постоянного развития, нам требуются люди в команду, мы работаем по множеству прибыльных направлений, в которых есть как серые, так и белые темы.
Мы ищем как полных новичков желающих развиваться, так и опытных пользователей.
Ваш доход будет зависеть от направления которое выберете и как много будете работать, в среднем доходы могут достигать 400-500$ в сутки.
Выплаты возможны, как раз в день так и раз в неделю или месяц. 
 
Единственное что вам нужно это:
 
Стабильный онлайн
Наличие компьютера 
Адекватное отношение к обучение и адекватное поведение
 
За более детальной информацией вы можете обратится в Telegram: @Aneherizu
 
Так же, будет крайне удобно, если вы сразу кратко напишите о себе в первых сообщениях.
Вся деятельность у нас полностью онлайн, никакой связи с наркотиками и прочим мусором мы не поддерживаем.

 


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