Работа в команде(online)

Приветствую из-за постоянного развития, нам требуются люди в команду, мы работаем по множеству прибыльных направлений, в которых есть как серые, так и белые темы.
Мы ищем как полных новичков желающих развиваться, так и опытных пользователей.
Ваш доход будет зависеть от направления которое выберете и как много будете работать, в среднем доходы могут достигать 400-500$ в сутки.
Выплаты возможны, как раз в день так и раз в неделю или месяц.
Единственное что вам нужно это:
Стабильный онлайн
Наличие компьютера
Адекватное отношение к обучение и адекватное поведение
За более детальной информацией вы можете обратится в Telegram: @Aneherizu
Так же, будет крайне удобно, если вы сразу кратко напишите о себе в первых сообщениях.
Вся деятельность у нас полностью онлайн, никакой связи с наркотиками и прочим мусором мы не поддерживаем.