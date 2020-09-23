Набор в команду (Работа онлайн)

Отправлено Сегодня, 16:40

Приветствую из-за постоянного развития, нам требуются люди в команду, мы работаем по множеству прибыльных направлений, в которых есть как серые, так и белые темы.

Мы ищем как полных новичков желающих развиваться, так и опытных пользователей.

Ваш доход будет зависеть от направления которое выберете и как много будете работать, в среднем доходы могут достигать 400-500$ в сутки.

Выплаты возможны, как раз в день так и раз в неделю или месяц.

Единственное что вам нужно это:

Стабильный онлайн

Наличие компьютера

Адекватное отношение к обучение и адекватное поведение

За более детальной информацией вы можете обратится в Telegram: @Aneherizu

Так же, будет крайне удобно, если вы сразу кратко напишите о себе в первых сообщениях.

Вся деятельность у нас полностью онлайн, никакой связи с наркотиками и прочим мусором мы не поддерживаем.