X-Monitors
X-Monitors - удобный инструмент для отслеживания максимально точной и объективной информации по инвестиционным проектам:
- только топовые и проверенные проекты;
- рефбек от 50% и страхование вкладов;
- полезные статьи и актуальные новости на тему заработка и инвестиций;
- бонусы, акции и конкурсы;
- индивидуальные консультации по инвестициям.
X-Monitors в социальных сетях:
Facebook - https://www.facebook...roups/xmonitors
VK - https://vk.com/xmonitors
Telegram - https://t.me/xmonitors1
Instagram - https://www.instagram.com/x_monitors
Присоединяйтесь к нам и будьте всегда в профите!
Услуги для администраторов проектов
- Размещение проекта на мониторинге;
- Постинг выплат в существующей теме проекта на 5 форумах;
- Размещение в группе мониторинга в VK, FaceBook и Telegram;
- Баннер 728*90 на каждой странице сайта бесплатно на неделю
- Уникальный обзор проекта на странице Полезное.
Дополнительно
- Статус "ТОП"- первое место во всех разделах Мониторинга на неделю;
- Огромный баннер 1920*580 на главной странице на неделю;
- Создание темы и постинг выплат на 5 форумах по заработку;
- Создание темы и постинг выплат на 50 форумах по заработку.
Контакты X-Monitors:
E-mail: admin@xmonitors.com
Telegram: https://t.me/x_monitors
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