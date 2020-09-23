Отправлено Сегодня, 13:04





X-Monitors



X-Monitors - удобный инструмент для отслеживания максимально точной и объективной информации по инвестиционным проектам:



- только топовые и проверенные проекты;

- рефбек от 50% и страхование вкладов;

- полезные статьи и актуальные новости на тему заработка и инвестиций;

- бонусы, акции и конкурсы;

- индивидуальные консультации по инвестициям.



X-Monitors в социальных сетях:



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Instagram - https://www.instagram.com/x_monitors

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Услуги для администраторов проектов



- Размещение проекта на мониторинге;

- Постинг выплат в существующей теме проекта на 5 форумах;

- Размещение в группе мониторинга в VK, FaceBook и Telegram;

- Баннер 728*90 на каждой странице сайта бесплатно на неделю

- Уникальный обзор проекта на странице Полезное.



Дополнительно



- Статус "ТОП"- первое место во всех разделах Мониторинга на неделю;

- Огромный баннер 1920*580 на главной странице на неделю;

- Создание темы и постинг выплат на 5 форумах по заработку;

- Создание темы и постинг выплат на 50 форумах по заработку.



Контакты X-Monitors:



E-mail: admin@xmonitors.com

Telegram: https://t.me/x_monitors



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