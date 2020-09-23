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X-Monitors - xmonitors.com - самая актуальная информация об инвестиция

Автор темы XMonitors, Сегодня, 13:04

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#1 XMonitors

XMonitors

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Отправлено Сегодня, 13:04

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X-Monitors

X-Monitors - удобный инструмент для отслеживания максимально точной и объективной информации по инвестиционным проектам:

- только топовые и проверенные проекты;
- рефбек от 50% и страхование вкладов;
- полезные статьи и актуальные новости на тему заработка и инвестиций;
- бонусы, акции и конкурсы;
- индивидуальные консультации по инвестициям.

X-Monitors в социальных сетях:

Facebook  - https://www.facebook...roups/xmonitors
VK - https://vk.com/xmonitors
Telegram - https://t.me/xmonitors1
Instagram - https://www.instagram.com/x_monitors
Присоединяйтесь к нам и будьте всегда в профите!

Услуги для администраторов проектов

- Размещение проекта на мониторинге;
- Постинг выплат в существующей теме проекта на 5 форумах;
- Размещение в группе мониторинга в VK, FaceBook и Telegram;
- Баннер 728*90 на каждой странице сайта бесплатно на неделю
- Уникальный обзор проекта на странице Полезное.

Дополнительно

- Статус "ТОП"- первое место во всех разделах Мониторинга на неделю;
- Огромный баннер 1920*580 на главной странице на неделю;
- Создание темы и постинг выплат на 5 форумах по заработку;
- Создание темы и постинг выплат на 50 форумах по заработку.

Контакты  X-Monitors:

E-mail: admin@xmonitors.com
Telegram: https://t.me/x_monitors

Перейти на сайт - https://xmonitors.com

 


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