Продажа дебетовых карт от Sammoscov

Отправлено Сегодня, 08:53

Предлагаю услугу по продаже дебетовых карт различных банков РФ.



В наличие:

Сбербанк

РокетБанк

Альфа-Банк

ВТБ

Тиньофф

Хоум Банк

Росбанк

Открытие

Русский стандарт

Райффайзен

Под заказ могу сделать любой банк РФ.



Все карты дебетовые оформлены на моих людей (подопечных номиналов/дропов)

карты предоставляются в пользование сроком на 45дней.

(при желании можно договориться заранее и продлить срок пользования)

в комплект входит-[карта+пинкод+логин и пароль+скан паспорта+контрольная информация+симкарта]

Сделки через гарант приветствуются.



Контакты:

@sammoscov

https://t.me/sammoscov