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Продажа дебетовых карт от Sammoscov

Автор темы sammoscov, Сегодня, 08:53

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#1 sammoscov

sammoscov

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Отправлено Сегодня, 08:53

Предлагаю услугу по продаже дебетовых карт различных банков РФ.

В наличие:
Сбербанк
РокетБанк
Альфа-Банк
ВТБ
Тиньофф
Хоум Банк
Росбанк
Открытие
Русский стандарт
Райффайзен
Под заказ могу сделать любой банк РФ.

Все карты дебетовые оформлены на моих людей (подопечных номиналов/дропов)
карты предоставляются в пользование сроком на 45дней.
(при желании можно договориться заранее и продлить срок пользования)
в комплект входит-[карта+пинкод+логин и пароль+скан паспорта+контрольная информация+симкарта]
Сделки через гарант приветствуются.

Контакты:
@sammoscov
https://t.me/sammoscov

 


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