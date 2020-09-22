Продажа дебетовых карт от Sammoscov

Предлагаю услугу по продаже дебетовых карт различных банков РФ.
В наличие:
Сбербанк
РокетБанк
Альфа-Банк
ВТБ
Тиньофф
Хоум Банк
Росбанк
Открытие
Русский стандарт
Райффайзен
Под заказ могу сделать любой банк РФ.
Все карты дебетовые оформлены на моих людей (подопечных номиналов/дропов)
карты предоставляются в пользование сроком на 45дней.
(при желании можно договориться заранее и продлить срок пользования)
в комплект входит-[карта+пинкод+логин и пароль+скан паспорта+контрольная информация+симкарта]
Сделки через гарант приветствуются.
Контакты:
@sammoscov
https://t.me/sammoscov