Бот Телеграм

Отправлено Сегодня, 13:25

Здравствуйте уважаемые гости форума и его постояльцы!

Сдаю в аренду бота Telegram 24/7 с админ панелью (web-интерфейс) уже более 5 лет!

Так же занимаюсь разработкой и продажей ботов.

К боту прицеплены следующие платежные системы:

Оплата картой (используем Яндекс Карты по схеме) - РФ

EXMO (rub/usd) - коды биржи с моментальной активацией.

BTCu - терминалы iBox и похожие на Украине, автовывод сразу на кошелек BTC напрямую после оплаты клиентом.

Global24 - Украинская популярная платежная система

BTC - Биткоин - от 1 подтверждения сети + комиссию ноды оплачивает клиент, не нужно оплачивать бешенные тарифы кошельков на прием битка.

Litecoin, ETH и BCH

А так же прием на теле2, visa UA, RU, KZ с автоматическим обменом в биткоин от 9-14% в среднем.

Так же в боте есть - скидки, кешбек, добавление картинок к каждой странце/товару, добавление личных кнопок в бот, в боте так же можно просто в ручную пополнять баланс клиента.

В первую очередь заполняете базу для рассылки, сегодня он купил с вашим расжевыванием, а завтра после того как получил рассылку, уже использовал автоматику...сэкономив ваше время!

Берегите свое время и деньги! А еще юзайте впн + дедик + впн...

@vmazlbot - тест

аренда помесячно - 5% но не менее 40$ мес.

Для управляющего

Для курьера

Все данные бота располагаются на надежном серверном облаке полностью зашифрованные!

Мой интерес, что бы вы зарабатывали, тогда мы все будем в выйгрыше.

Используйте гаранта, сделку можем совершить удобным для вас способом.

Магазины из за рубежа, если таковые имеются. У нас для Вас шикарное предложение!

Зарубежный бот продавец в телеграм - @darkmarket_bot

Бот полностью на английском языке, принимает массу популярных платежных систем - BTC, ETH, LTC, BCH, EXMO USD, а так же в ближайшем будущем PayPal и Payeer.

Панель управления ботом может быть на на английском языке, так и на русском. А страницы бота можно модифицировать под свои нужды, под свой язык.

Этот бот продавец подходит под продажу вообще всего - аккаунты с балансами, персонажи для игр, игровая валюта, платная информация. Просто невероятное количество можно продавать товара.

А принимать оплату совсем нигде не регистрируясь, а просто указав свой личный BTC кошелек или другой криптовалютный кошелек.

По зарубежному боту поддержку у нас осуществляет наш суппорт - @systemadd

Shops from abroad, if any. We have a great offer for you!

Foreign bot seller in telegram - @darkmarket_bot

The bot is completely in English, it accepts a lot of popular payment systems - BTC, ETH, LTC, BCH, EXMO USD, as well as in the near future PayPal and Payeer.

The bot control panel can be in English or in Russian. And the bot’s pages can be modified to fit your needs, to your own language.

This bot seller is suitable for the sale of everything in general - accounts with balances, characters for games, game currency, paid information. Just an incredible amount you can sell goods.

And accepting payment without registering anywhere, but simply indicating your personal BTC wallet or other cryptocurrency wallet.

For foreign bots, support is provided by our support - @systemadd

Контакты:

@starowar - telegram, отвечу на все интересующие вопросы.

starowar@protomail.com

starowar @ jabb3r.de (чекайте в exploit.in/jabber не попадитесь на уловки мошенников, всегда проверяйте ник на фейка.)